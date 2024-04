Now ha comunicato ai suoi utenti un aumento del prezzo mensile del Pass Sport. I rincari partiranno dal 1 luglio e coincidono con una crescita dei contenuti presenti sul catalogo. Cosa cambierà nello specifico per tutti gli utenti che sono già abbonati alla piattaforma streaming?

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell’offerta con permanenza minima di 12 mesi è previsto un aumento di circa 5 euro. Mentre per chi paga a listino mensile, senza alcun vincolo, il costo aumenterà di 10 euro al mese.

Rincari in arrivo per Now

Dunque, per riuscire a neutralizzare l’aumento basterà sottoscrivere un’offerta annuale. Per i nuovi clienti, la situazione è un po’ diversa. I rincari, infatti, scatteranno in due tranche diverse. Nello specifico, per l’offerta con permanenza di 12 mesi, a partire dal prossimo 2 maggio, verrà presentata con un prezzo di 14,99 euro mensili. Mentre l’opzione senza vincoli, a partire dal 1 luglio, avrà un costo di 24,99 euro al mese.

E non è tutto, Now ha dichiarato che è possibile aggiungere, con 5 euro al mese, l’opzione Premium. Quest’ultima permette di avere due visioni in contemporanea e accedere a contenuti on demand senza pubblicità. Infine, è compresa anche l’opzione auto Dolby Digital 5.1.

Come anticipato, gli aumenti coincidono con un aggiornamento del catalogo. E non è tutto. Nelle ultime settimane sono state aggiunte nuove opzioni con lo scopo di migliorare l’esperienza visiva degli abbonati. Tra questi troviamo Extra Match, Extra Cam e Pause&Rewind.

Fino al 2028 il servizio streaming offrirà ai suoi abbonati la possibilità di vedere i tornei del circuito di tennis ATP e WTA. Inoltre, è compreso anche Europa League, Champions League e Conference League. In quest’ultimo caso si parla di 185 match appartenenti al nuovo formato della Coppa dei Campioni. Con queste opzioni, Now mette a disposizione degli utenti 144 partite a stagione di Serie A fino al 2029, 51 partite di EURO 2024, Premier League in esclusiva ed infine MotoGP e Formula 1.