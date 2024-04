Elon Musk, come ormai sappiamo, è in continuo fermento. Recentemente l’interesse del miliardario è stato attirato da un nuovo progetto. Si tratta della nuova televisione di Musk, ovvero la X TV. La notizia è arrivata tramite un profilo ufficiale News con un post pubblicato su X lo scorso 23 aprile. L’annuncio sulla piattaforma ha raggiunto oltre 1,8 milioni di visualizzazioni. Il testo del post evidenzia che presto sarà disponibile sul mercato un nuovo televisore, definito X TV. Il messaggio è seguito dall’emoticon degli occhi, particolarmente utilizzata quando si cerca di attirare l’attenzione degli utenti online.

Cosa si sa sulla nuova X TV di Elon Musk

Il video di presentazione condiviso dura all’incirca 10 secondi e non offre informazioni dettagliate su questa novità lanciata da Elon Musk. Ciò che è certo è che si tratta di un’applicazione ufficiale di streaming ideata da X per Smart TV. Lo stesso Elon Musk, lo scorso mese di marzo, aveva fornito un teaser per annunciare la X TV. Anche in questo caso però scarseggiano le informazioni a riguardo.

Per quanto non si abbiano maggiori aggiornamenti, sembra che la situazione si stia sbloccando e che il nuovo progetto di Musk si sta avvicinando sempre di più. Con lo sviluppo della X TV il miliardario punta a sfidare i colossi del mondo televisivo così come anche YouTube.

Linda Yaccarino, CEO di X, ha fornito alcuni dettagli relativi alla nuova televisione. Tre le possibili funzioni che la piattaforma potrebbe presentare c’è l’algoritmo che permette di mettere in evidenza i video in trend sul social network. Si tratta di un’esperienza cross–device. Inoltre, potrebbero trovarsi anche una suddivisione dei video in diverse categorie tramite l’uso dell’AI e una funzione di ricerca avanzata. Inoltre, ci sarebbe anche una disponibilità per la maggior parte delle Smart TV.

Anche se le acque stanno iniziando a muoversi non si sa ancora nulla sulla possibile data di lancio. Dunque, bisognerà attendere che vengano rilasciate maggiori informazioni riguardo il nuovo servizio X TV.