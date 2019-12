OPPO ha lanciato i suoi auricolari true-wireless, Enco Free, dal design molto simile a quello delle più famose AirPods di Apple. Dotate di certificazione IPX4 che ne attesta la resistenza al sudore, le Enco Free possono essere utilizzate anche mentre ci si allena ed includono diversi tappi in silicone per garantire una maggiore e migliore vestibilità.

OPPO Enco Free, caratteristiche e prezzo dei nuovi auricolari True-wireless

Con un peso di 4,6 grammi, gli auricolari wireless di OPPO sono dotati di driver dinamici da 13,4 mm con una risposta in frequenza compresa tra i 16Hz ed i 20KHz ed un FPC positioning system accoppiato con un doppio circuito magnetico e un diaframma composito in alluminio, magnesio e titanio. Questa particolare composizione permetterebbe alle Enco Free di fornire una esperienza audio simile a quella di uno studio professionale, con un audio dettagliato e di altissima qualità.

Gli auricolari OPPO Enco Free sono dotati di due microfoni con cancellazione del rumore AI in chiamata e supportano il touch-control: basta un doppio tocco per rispondere alle chiamate o per riprodurre e mettere in pausa la riproduzione musicale; e ancora, basta scorrere su e giù sull’auricolare sinistro per controllare il volume, mentre lo scorrimento sull’auricolare destro consente di cambiare le tracce musicali.

Ovviamente, gli auricolari sono provvisti di una custodia di ricarica che pesa solo 48,2 grammi. Enco Free garantiscono un’autonomia di cinque ore per ogni singola ricarica, per un massimo di 25 ore quando re-inserite nell’apposita custodia. Quest’ultima impiega circa 110 minuti per una ricarica completa.

Gli auricolari OPPO Enco Free saranno disponibili in Cina nelle colorazioni bianco, nero e rosa a partire dal prossimo 31 Dicembre, al prezzo di 699 yuan (89,99 euro al cambio).