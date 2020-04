Dalla collaborazione tra OPPO e Lamborghini, nasce il nuovo OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, in un connubio di potenza, bellezza ed estrema eleganza. L’incredibile flagship del colosso cinese cambia aspetto, traendo ispirazione dall’Aventador SVJ Roadster, ed impiegando, per la prima volta nel settore degli smartphone, la tecnologia della forgiatura a caldo del vetro per simulare le linee aerodinamiche, nonché le luci e le ombre 3D di un’auto super sportiva.

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, eleganza nell’intera confezione

I tratti distintivi di Lamborghini si riflettono non solo nel design, ma nell’intera confezione appositamente progettata, per gli utenti più esigenti e che prestano particolarmente attenzione all’estetica del proprio gadget. Così, la cover protettiva di OPPO Find X2 Pro, il suo caricabatterie, il cavo USB, il caricatore flash da auto e gli auricolari wireless sono stati tutti ri-progettati per sposare il design di Lamborghini e far provare l’ebbrezza del mondo delle supercar.

La stessa confezione dello smartphone è un vero e proprio capolavoro, nonché oggetto di design: questa, infatti, è stata progettata per essere aperta e chiusa come la portiera a forbice della supersportiva, con i caratteristici fari esagonali e a Y che contraddistinguono Lamborghini. Ma l’influenza del DNA di Lamborghini non si limita al solo look “esterno” dello smartphone (e dei suoi accessori), ma coinvolge anche il suo interno. La ColorOS 7 di OPPO, infatti, offre adesso un’esperienza ultra-premium con temi personalizzati ed ispirati alle auto super sportive.

Questo bellissimo OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 22 Maggio al prezzo di 1.999 euro per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interna.