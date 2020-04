OPPO amplia la sua serie Find X2, presentando oggi due nuovi modelli, entrambi disponibili per il mercato italiano a partire dal prossimo 22 Maggio: Neo e Lite. Gli smartphone presentano un prezzo più accessibile rispetto al top-gamma OPPO Find X2 Pro, ma sono comunque dotati di tecnologie all’avanguardia ed un comparto hardware che promette performance eccellenti, oltre ad un modulo 5G che li rende compatibili con le Reti di quinta generazione, appunto.

OPPO Find X2 Neo e Lite, performance al top ma prezzi più accessibili

Sia OPPO Find X2 Lite che Find X2 Neo sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G, che consente velocità di download fino a 3,7 Gbps e garantisce un aumento delle prestazioni di Rete fino al 30%. Grazie all’utilizzo di Smart 5G, inoltre, è possibile sfruttare a lungo tutte le potenzialità delle Reti di prossima generazione e sperimentarne la velocità senza gravare eccessivamente sulla batteria. Anzi, le tecnologie implementate da OPPO garantiscono lo stesso tempo di utilizzo in modalità 4G-LTE, con un’ottimizzazione del consumo energetico delle app. La variante Neo, tra l’altro, è dotata di una super batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida 4.0 V00C da 30 W.

OPPO Find X2 Neo è dotato di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna. A bordo dello smartphone troviamo la nuova ColorOS 7, basata su Android 10, l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile.

Anche il comparto fotografico promette risultati eccellenti. Del resto, la fotografia è uno dei punti di forza che da sempre caratterizzano gli smartphone OPPO. Find X2 Neo è dotato di quad-camera posteriore con sensore principale Sony IMX586 da 48 MP, teleobiettivo da 13MP con supporto allo zoom ottico ibrido 5x, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e fotocamera in bianco e nero da 2MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 32 MP.

Ad enfatizzare la bellezza delle immagini catturate con la fotocamera di OPPO Find X2 Neo, ci penserà lo schermo OLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con certificazione HDR10+ e in grado di aumentare la luminosità fino a 800nit del 14% e la luminosità massima fino a 1100nit.

OPPO Find X2 Neo 1 su 3

Per quanto riguarda il modello Lite, a cambiare è, sostanzialmente, il comparto fotografico (fotocamera principale da 48MP, obiettivo grandangolare e macro da 8MP, una fotocamera mono stile ritratto da 2MP e una fotocamera retrò stile ritratto da 2MP), oltre che la memoria, che comprende una RAM da 8 GB e 128 GB di storage.

OPPO Find X2 Lite 1 su 3

Come anticipato, OPPO Find X2 Neo e Lite saranno disponibili a partire dal 22 Maggio rispettivamente al prezzo di 699 euro (12GB RAM + 256GB ROM) e 499 euro per la variante Lite (8GB RAM + 128GB ROM).

Infine, per chi si registrerà al sito www.oppopromo.it a partire dal 4 Maggio fino al 24 Maggio, acquisterà un OPPO Find X2 Pro o OPPO Find X2 Neo dal 22 Maggio al 30 Giugno e ne caricherà la prova di acquisto entro il 10 Luglio, potrà ricevere in regalo le OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker. Chi si registrerà dal 25 Maggio al 10 Luglio, riceverà solamente le OPPO Enco Free. Per l’acquisto di un OPPO Find X2 Lite, sono previste in regalo le OPPO Enco W31 e un OPPO Bluetooth Speaker, rispettando gli stessi termini di scadenza.