PosteMobile è un operatore telefonico italiano appartenente a PostePay S.p.a, una società facente parte del gruppo di Poste Italiane. Il servizio, attivo dal 2007, sia per utenti interessati alla telefonia mobile sia per quelli della fissa è un’alternativa valida ed economica rispetto ai soliti operatori.

Le sue promozioni hanno dei costi davvero convenienti questo perché PosteMobile fa parte degli operatori telefonici virtuali o MVNO che non possiedono delle reti private ma che sfruttano l’appoggio su un’altra copertura affittata da un operatore tradizionale (TIM, Vodafone o WindTre). In questo caso PosteMobile poggia sulla rete di Vodafone e i prezzi sono più bassi poiché il gestore non deve coprire grosse spese.

Molti sono gli italiani che negli ultimi tempi stanno virando verso le offerte di questi operatori per risparmiare qualcosa sulle tariffe telefoniche.

PosteMobile, quali sono le offerte più convenienti?

In questo articolo esploreremo tutte le promozioni più valide e accessibili a portata di tutti gli utenti.