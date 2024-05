La piattaforma cloud probabilmente più utilizzata in tutto il mondo è senza alcun dubbio Google Drive, quest’ultima consente di tenere a portata di mano tantissimi file consentendo un facile accesso a questi ultimi, stesso discorso però non si può fare per quanto riguarda il visionare i dettagli inerenti questi file senza necessariamente aprirli, almeno fino a questo momento, Google sembra avere infatti pensato a una soluzione per poter guardare i file in anteprima senza necessariamente aprirli completamente, stiamo parlando delle hovercard.

Fino ad oggi infatti per visualizzare l’anteprima di un file era necessario aprirlo o cliccare con il tasto destro e poi selezionare Apri con > Anteprima, a breve tutto sarà più semplice, dal momento che Google sembra essersi preoccupata non solo del pool di funzionalità ma anche della facilità d’uso di queste ultime, scopriamo insieme cosa sono queste Hovercard.

Arrivano le Hovercard

Con questa nuova funzionalità infatti basterà posizionare il cursore sull’icona di un file per visualizzare una scheda interattiva contenente le informazioni legate a quest’ultimo, le quali saranno:

Nome del file

Anteprima in miniatura (particolarmente utile per immagini e Presentazioni Google)

Tipo di file

Proprietario del file

Ultima modifica effettuata (da chi e quando)

Pulsante per contrassegnare il file come preferito (angolo in alto a destra)

Si tratta di un’introduzione che aggiungerà senza alcun dubbio rapidità nell’uso quotidiano della piattaforma cloud di Google, all’interno della quale effettivamente si sentiva la mancanza della possibilità di visionare le anteprime in modo facile e veloce, almeno fino a questo momento.

Al momento le hovercard non sono disponibili nel nostro Paese, sembra però che il lancio avverrà in tutto il mondo ma come Google ci ha abituati, in modo graduale, dunque si tratta solo di una questione di tempo, le hovercard arriveranno anche da noi non appena tutti i test del caso saranno terminati.