Iliad, come avere uno sconto sulla fibra con la promo mobile GIGA 180

Scegliere le offerte che hanno tutto dalla loro parte risulta spesso un vantaggio per gli utenti, a maggior ragione quando si parla di Iliad. L’azienda in questo momento infatti dispone di tantissime opportunità interessanti, come lo è ad esempio la Giga 180.

Questo provider infatti ha deciso di ripristinare una delle soluzioni che hanno fatto più breccia nel cuore degli utenti in passato. La promo costa solo 9,99 € al mese ed include al suo interno tutto ciò che occorre mensilmente.

Iliad, l’offerta da 180 giga al mese con il 5G che regala lo sconto sulla fibra ottica

L’offerta mette in gioco minuti e messaggi senza limiti per ogni gestore esistente e garantisce anche 180 giga di connessione dati in 5G ogni mese.

Il costo di attivazione da pagare è di 9,99 €, esattamente come il prezzo mensile dell’offerta. La differenza è che andrà pagato solo la prima volta e basta.

Offerta di questo genere sono vantaggiose perché offrono tanti contenuti e perché costano poco. Oltre a questo però le soluzioni di Iliad spesso nascondono anche dei vantaggi al loro interno, come il 5G che in questo caso è gratuito e senza costi aggiuntivi. Chi infatti vuole prendere due piccioni con una sola fava deve assolutamente scegliere la Giga 180, promozione mobile che include internamente anche il massimo standard di rete. Basta infatti sottoscriverla, avendo chiaramente uno smartphone compatibile con il 5G, per godere della massima velocità.

Oltre a tutto questo però Iliad dispone anche un ottimo sconto, il quale va applicato sulla fibra ottica. Proprio così: il gestore permette a chi sceglie l’offerta offerta da 180 giga in 5G di avere 5 € mensili di sconto sull’abbonamento in fibra ottica per la casa. Sarà proprio in questo modo che l’offerta costerà solo 19,99 € mensili offrendo una velocità pari a ben 5 gigabit. Al momento entrambe le offerte sono disponibili sul sito ufficiale del gestore.