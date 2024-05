Western Digital ha deciso di rivoluzionare il mondo dell’archiviazione di massa alzando ancora di più l’asticella in termini di capacità di archiviazione, e infatti presentato al mondo i primi hard disk da 2,5“ con 6 TB di storage, appartenenti alle linee WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive e SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD.

Nitin Kachhwaha, Director of Product Management di Western Digital, ha attestato tutto il proprio entusiasmo affermando che “offrire fino a 6 TB in un fattore di forma così piccolo e un prezzo accessibile permette a tutti, dagli studenti, ai giocatori, ai videografi professionisti e altro ancora, una maggiore flessibilità per creare e conservare ancora più contenuti essenziali in un’unica unità portatile”.

Piccolo, compatto e veloce

Nel dettaglio questa tipologia di hard disk sarà disponibile nel taglio da 6 TB e sarà dotata di tecnologia USB C con un elegante design in metallo e un fattore di forma decisamente sottile che consentirà di trasportarlo letteralmente con facilità ovunque vogliate, come se non bastasse sarà presente anche la crittografia hardware AES a 256bit, le due linee saranno disponibili rispettivamente a 199,99 $ e 179,99 $.

Come se non bastasse è disponibile anche una versione dedicata specificatamente al gaming e dunque utile per consolle e pc in vendita al prezzo di 184,99 $.

Si tratta di una novità decisamente importante dal momento che il mondo dell’archiviazione è ormai dominato il lungo e largo dagli SSD, gli hard disk stanno perdendo terreno sebbene si attenda l’arrivo dei nuovi dischi rigidi basati sulla tecnologia assistita da calore che consentirà un aumento impressionante della capacità capacità di archiviazione in grado di infrangere la soglia dei 10 TB arrivando addirittura secondo quanto affermato da Toshiba a 32 TB.

Non rimane dunque che attendere e vedere come si evolveranno le cose, ora come ora però in termini di archiviazione di massa i nuovi prodotti Western Digital sono sicuramente di altissimo livello.