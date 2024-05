Il colosso americano Apple ha nei suoi piani la realizzazione di numerosi dispositivi, tra cui nuovi tablet, PC e smartphone. Tra questi, i più attesi sono sicuramente i prossimi smartphone top di gamma della serie iPhone 16. Nonostante questo, sappiamo però che dovrebbe fare ritorno un nuovo iPhone economico e compatto. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo iPhone SE 4 e fino ad ora sono emerse in rete svariate indiscrezioni e rumors. A quanto pare, però, il suo debutto ufficiale sul mercato non è ancora imminente.

iPhone SE 4, il suo debutto ufficiale potrebbe slittare al prossimo anno

A quanto pare, dovremo attendere ancora diversi mesi prima di vedere arrivare ufficialmente sul mercato il prossimo smartphone compatto ed economico a marchio Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. Nel corso delle ultime ore, il sito web The Information ha pubblicato un nuovo report.

Stando a quanto riportato dal sito in questione, il prossimo device dell’azienda potrebbe essere annunciato non più quest’anno, ma nel corso dell’anno 2025. In particolare, secondo il report, lo smartphone in questione vedrà la luce nel corso del primo semestre dell’anno. Questo perché a settembre 2025 dovrebbero debuttare ufficialmente i successivi top di gamma della serie iPhone 17.

Ovviamente per il momento non ci sono conferme ufficiali di quanto riportato prima. Se sarà realmente così, si tratterebbe quindi di un ritardo piuttosto notevole rispetto al precedente modello iPhone SE 3, che è stato annunciato ufficialmente sul mercato quasi tre anni fa. Insomma, per adesso dovremo dunque metterci l’anima in pace. Ricordiamo comunque che, secondo quanto è emerso in rete fino ad ora, il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere caratterizzato da un design più moderno e in parte simile a quello presente sullo scorso iPhone 14. Tra le altre novità, anche questo modello dovrebbe disporre di un nuovo tasto fisico personalizzabile.