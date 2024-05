Il nuovo Hyundai IONIQ 7, un imponente SUV elettrico, è ormai prossimo alla presentazione ufficiale. Quest’ ultima è prevista per giugno durante il Busan Auto Show in Corea del Sud. Si tratta di un modello innovativo, concepito per offrire una notevole capacità interna e ospitare fino a sette passeggeri. Si pone infatti come il “fratello maggiore” della KIA EV9. La IONIQ7 è stata anticipata dalla concept car HyundaiSeven nel 2021. Da lì dopo diversi test su strada, si avvicina alla sua versione definitiva di produzione.

Negli ultimi giorni, nuovi scatti spia hanno immortalato un prototipo durante alcune prove su strade coreane. La carrozzeria è ancora parzialmente coperta da pellicole mimetiche. Ma è possibile valutare meglio le sue forme rispetto ai modelli precedenti. Le linee del tetto arcuato e le proporzioni generali ricalcano fedelmente quelle del concept originale. Il frontale si distingue per i fari sdoppiati. Mentre le maniglie delle porte a filo con la carrozzeria e i mancorrenti sul tetto completano il design elegante e moderno del veicolo.

Hyundai IONIQ7, caratteristiche tecniche e interni

Le indiscrezioni degli ultimi mesi suggeriscono che Hyundai potrebbe decidere di lanciare questa nuova versione con il nome IONIQ9. Ma indipendentemente da ciò, lo stile finale sembra confermare molti elementi stilistici della concept car. Gli interni, non visibili nelle ultime foto spia, erano stati già in parte rivelati in precedenti immagini. Mostrando una plancia dominata da un ampio pannello che integra sia il quadro strumenti digitale che il sistema di intrattenimento.

Sul fronte tecnico, la vettura sarà costruita sulla piattaforma E-GMP, la stessa utilizzata dalla KIA EV9. I powertrain dovrebbero essere simili, con opzioni che includono un motore singolo da 150kW (204CV). Oppure una configurazione a doppio motore. Capace di erogare fino a 283kW (385CV). In entrambi i casi, l’automobile sarà equipaggiata con una batteria da 99,8kWh. Garantendo così una considerevole autonomia.

Non resta che attendere il suo debutto ufficiale per scoprire ulteriori dettagli a riguardo. L’atteso SUV elettrico sembra ormai essere destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei veicoli a zero emissioni.