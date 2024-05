La Renault 5, attesissima nuova city car del marchio francese, ha già conquistato il cuore degli automobilisti europei. Il listino prezzi ufficiale non è stato ancora divulgato. Ma ben 75.000 persone si sono già messe in lista d’attesa per acquistare questa vettura elettrica. L’annuncio arriva direttamente dal CEO dell’azienda, Luca De Meo. Quest’ultimo ha espresso grande soddisfazione per l’enorme interesse suscitato. Un risultato che rappresenta un record per il mercato europeo. Soprattutto se si pensa che la commercializzazione effettiva non è ancora nemmeno iniziata.

Renault 5, un interesse che va oltre le aspettative

Il prezzo di partenza della nuova Renault 5 dovrebbe aggirarsi intorno ai 24.000 euro. Una cifra altamente competitiva che rende questa citycar elettrica particolarmente interessante. Cosa possibile grazie a un innovativo processo produttivo che permette di ridurre in modo notevole i tempi di assemblaggio. Portandoli a meno di 10 ore, rispetto alle 14h necessarie per produrre una RenaultClio. Tale efficienza produttiva è stata resa possibile dallo stabilimento di Douai, dove la produzione inizierà a breve. Le prime unità della Renault5 saranno disponibili nelle concessionarie a partire da settembre. Le consegne inizieranno il mese successivo, in ottobre.

Per far fronte all’elevato numero di preordini, la società darà priorità alle versioni di fascia alta dell’auto. Esse saranno equipaggiate con un motore da 150CV e una batteria da 52kWh, disponibili nelle varianti Techno e Iconic. Le versioni base, dotate di una batteria da 40kWh e motori da 95 e 120CV, saranno invece introdotte successivamente. Questa strategia permetterà al brand di gestire meglio la produzione e le richieste dei clienti. Garantendo comunque una vasta scelta di configurazioni.

Ma non è tutto. È anche previsto il lancio del modello sportivo sotto il marchio Alpine. Denominata appunto AlpineA290. Quest’ultima sarà presentata il 13 giugno durante le prove libere della 24 Ore di Le Mans. Si tratta di una versione che promette prestazioni elevate. Con potenze che variano tra i 220 e i 240CV per la trazione anteriore e fino a 280CV per quella integrale. Il prezzo è stimato tra i 35.000 e i 40.000€. La vettura sarà dotata di un telaio avanzato, pneumatici Michelin Pilot Sport. Ma soprattutto da un sistema frenante derivato dall’AlpineA110. Tutto ciò contribuisce a renderla un’opzione molto attraente per gli appassionati di automobili sportive.

Insomma, il successo della nuova Renault 5 non è solo una testimonianza della qualità del prodotto. Ma anche della capacità del marchio francese di innovare e rispondere alle esigenze del mercato moderno.