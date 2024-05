È trascorso poco più di un anno dal restyling della Volkswagen ID.3. Da allora la casa automobilistica tedesca ha annunciato una serie di importanti novità. Esse si riferiscono tutte la versione Pro S elettrica dell’auto. La cosa più rilevante riguarda la possibilità di incrementare la potenza del motore. Ciò tramite un aggiornamento software over-the-air (OTA). Un’ innovazione acquistabile direttamente attraverso il sistema di intrattenimento del veicolo. Reso possibile dall’introduzione del nuovo Software 5.0, consente di aumentare la potenza del motore. Il quale da 150kW (204CV) può arrivare a 170kW (231CV). L’upgrade è accessibile attraverso l’In-Car shop. Offrendo ai proprietari la flessibilità di migliorare tutte le prestazioni quando lo si desidera. Grazie a questo potenziamento, l’accelerazione da 0 a 100 km/h migliora notevolmente, passando a 7,1 secondi. È interessante notare che invece, in Germania la maggiore potenza sarà disponibile di serie.

Volkswagen ID3 ProS: potenziamento a pagamento

Nonostante l’aumento di forza, l’autonomia della Volkswagen ID.3ProS resta elevata. Arrivando fino a 557km nel ciclo WLTP grazie a una batteria con una capacità utilizzabile di 77kWh. L’auto supporta anche la ricarica in corrente continua fino a 175kW. Ciò permette tempi di carica molto più rapidi. È anche dotata di una funzione di precondizionamento della batteria. Quest’ultima si attiva automaticamente quando si utilizza il sistema di navigazione con EVRoutePlanner lungo il percorso.

Ad ogni modo la nuova Volkswagen non si distingue solo per il potenziamento delle prestazioni. Ma anche per le migliorie tecnologiche e di comfort. È equipaggiata con il rinnovato sistema di intrattenimento MIB4. Il che include un ampio display da 12,9 pollici e un assistente vocale avanzato basato su ChatGPT. Tra le nuove funzionalità spicca la Wellness App. Essa utilizza l’illuminazione ambientale, il suono e l’aria condizionata per migliorare il benessere dei passeggeri durante i viaggi. Inoltre, il veicolo è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida. Come l’Adaptive Cruise Control, la frenata autonoma di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti. Ma anche il mantenimento della corsia e il Dynamic Road Sign Display.

Il prezzo di partenza in Italia è di 42.490€, con l’opzione Edition Plus disponibile per ulteriori 1.000€. Questo posiziona la ID.3 ProS tra le automobili elettriche più competitive sul mercato. Soprattutto considerate le nuove funzionalità e la possibilità di personalizzare le prestazioni del veicolo. Insomma, con queste innovazioni, Volkswagen continua a spingere i confini della mobilità elettrica, offrendo soluzioni flessibili e avanzate ai propri clienti