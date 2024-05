In quest’ultimo periodo, sembra che il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce non si sia stancato di proporre offerte e promozioni di rilievo. Tra pochissimi giorni, in particolare, l’operatore renderà disponibile un’offerta di rete mobile che conosciamo bene. Si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. A differenza di quanto fatto in passato, però, ora questa offerta sarà proposta ad un prezzo ulteriormente scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200, ritorna la super offerta ora ad un prezzo wow

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una super offerta mobile ad un prezzo ancora più vantaggioso. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima era già stata proposta in passato, ma ora ci sarà una bella novità.

A partire dal prossimo 23 maggio 2024, infatti, l’offerta in questione tornerà disponibile ad un prezzo scontato di soli 7,90 euro al mese. Oltre a questo, l’operatore offrirà gratuitamente anche il costo del primo rinnovo dell’offerta. Si tratta quindi di un’occasione unica per passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce e per attivare un’offerta davvero sorprendente.

In particolare, l’offerta mobile CoopVoce Evo 200 includerà ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Questo costo promozionale di soli 7,90 euro al mese sarà però proposto soltanto ai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Per tutti gli altri, invece, l’offerta avrà sempre un costo di 9,90 euro al mese. Ricorismwo comunque che questa nuova promo dovrebbe essere disponibile per circa un mese, ovvero fino al prossimo 19 giugno 2024.

Insomma, si tratterà come sempre di un’altra super promozione quella che renderà a breve disponibile l’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Vi ricordiamo comunque che il catalogo di offerte dell’operatore è già piuttosto ricco.