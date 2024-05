Samsung Galaxy Book3 Laptop è la risposta dell’azienda sudcoreana alle dirette rivali del settore notebook nel mondo, un prodotto che abbraccia apertamente la fascia media, risultando acquistabile dal pubblico ad una cifra che non vada comunque oltre i 600 euro.

Alla base del notebook troviamo comunque un processore dalla qualità assolutamente elevata, trattasi dell’Intel Core i5-1335U, un SoC di tredicesima generazione che può garantire prestazioni adeguate e bilanciate, anche grazie alla configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD (per una velocità di accesso ai dati superiore). Il sistema operativo resta essere Windows 11 Home, senza alcuna personalizzazione software.

Samsung Galaxy Book3: offerta da non perdere

Un notebook molto economico è il Samsung Galaxy Book3, da sempre considerando come uno dei migliori in commercio, oggi viene proposto al pubblico con uno sconto importante, su Amazon leggerete il 10% sul valore mediano, ma comunque in grado di proporre una spesa finale che si aggira attorno ai 522,50 euro. Premete qui per l’acquisto.

Disponibile nella sua colorazione Graphite, gode di un design estremamente elegante, che in parte ricorda gli Apple MacBook. Le dimensioni sono relativamente ridotte, raggiungendo 35,66 x 22,91 x 1,54 centimetri, con un peso di soli 1,58kg; all’interno della confezione, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, troverete tranquillamente anche il cavo di alimentazione ed il corrispettivo caricabatterie, così da poterlo utilizzare sin da subito senza pensieri e preoccupazioni. La connettività fisica è molto ricca, è composta prima di tutto da un lettore microSD, utilissimo ad esempio per i creator per importare i propri contenuti, ma anche due porte USB-A e USB-C di ultima generazione, pronte a garantire una velocità di trasferimento decisamente superiore al normale.

Il prodotto viene spedito da Amazon con consegna in tempi davvero rapidissimi e garanzia di 2 anni.