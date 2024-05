Jaguar: 90 anni di eccellenza con la F-Pace 90th Anniversary Edition

La Jaguar rende omaggio alla sua storia di 90 anni di produzione di motori a combustione con il lancio della F-Pace 90th Anniversary Edition. L’auto non è solo una versione speciale ma una final edition, dato il processo di completa elettrificazione del brand che avverrà il prossimo anno. Si tratta infatti dell’ultima F-Pace ad avere un motore endotermico, dando a questa vettura già di per sé esclusiva un tocco in più di originalità.

La F-Pace 90th Anniversary Edition di Jaguar possiede molti elementi che la rendono davvero speciale. La prima cosa che si nota è il badge identificativo che celebra il traguardo dei 90 anni. Il design presenta invece al elementi esterni R-Dynamic e l’auto sarà disponibile in diversi colori, tutti estremamente eleganti.

Il ritorno di un modello iconico Jaguar

Tra gli accessori di serie che arricchiscono l’esclusiva Jaguar, troviamo i vetri oscuranti che danno privacy, il tetto panoramico da cui vedere le stelle scorrevole e la tecnologia 3D surround camera. Gli interni invece hanno sedili sportivi caratterizzati da cuciture a contrasto e da un rivestimento in ebony. Le finiture, poi, sono in alluminio e i cerchi sono ancora più distintivi in quanto in lega diamantati.

La F-Pace 90th Anniversary Edition della Jaguar è acquistabile scegliendo tra tre allestimenti differenti e tutti speciali a loro modo: R-Dynamic S, SE e HSE. Per quanto riguarda il motore, anche qui troviamo più alternative tra cui scegliere, anche ecologiche. Si parte dalle versioni mild hybrid alle ibride plug-in. Quest’ultima, in particolare, è in grado di percorrere fino a 64 km in modalità solo elettrica e può ricaricarsi arrivando all’80% in soli 30 minuti.

Per chi cerca il massimo delle prestazioni, c’è la Jaguar F-Pace SVR 575 Edition, top di gamma con il suo potentissimo motore V8 sovralimentato. L’auto possiede una potenza straordinaria di 575 CV ed una coppia massima di 700 Nm. Tali caratteristiche la rendono la F-Pace più potente mai esistita. La vettura è infatti in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi! Le F-Pace 90th Anniversary Edition, SVR 575 Edition e 400 Sport sono già ordinabili e ovviamente il costo varia in base al modello scelto.