VeryMobile di recente ha introdotto una promozione molto interessante, rivolta a chi soddisfa alcuni requisiti specifici. Anche se il nome esatto dell’offerta non è ancora del tutto chiaro, i dettagli sono invece ben definiti. Essi rendono infatti tale proposta davvero imperdibile per coloro che possono accedervi.

La promo include minuti di chiamate illimitati e SMS senza limiti. In termini di dati, se si opta per la ricarica automatica, si ottengono 150GB di navigazione al mese. Mentre senza i GB disponibili sono 100. Una volta esauriti la navigazione viene bloccata. La velocità di connessione è in 4G, con un limite di 30 Mbps in download. Per chi viaggia, sono inclusi 4,6GB di roaming nell’Unione Europea. In più, la SIM, la spedizione e l’attivazione sono gratuite e possono essere effettuate anche tramite SPID. Altri servizi disponibili sono “Ti ho cercato”, “RingMe” e l’Hotspot. È possibile poi scegliere tra una SIM fisica o una eSIM. Tutto ciò è offerto al costo di soli 4,99€ al mese.

VeryMobile: un’offerta competitiva per molti consumatori

La promo VeryMobile è disponibile per i clienti che provengono da Iliad e da una lista di operatori virtuali come CM Link, CoopVoce, DIGI Mobil, Fastweb, Poste Mobile, e molti altri. Gli interessati hanno tempo fino a lunedì 27 maggio per attivare la promozione direttamente online.

Quest’ultima rappresenta un’opzione altamente competitiva per chi è alla ricerca di un piano tariffario conveniente con un alto numero di gigabyte. Considerando che la velocità di download è limitata a 30 Mbps, è comunque un’opzione valida per chi utilizza il telefono per una navigazione quotidiana. Ma anche streaming di video e social media senza particolari esigenze di velocità elevate.

La combinazione di un prezzo super accessibile, un’ampia quantità di dati e tante funzionalità previste rende questa offerta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di un nuovo piano tariffario mobile più che conveniente.