Vodafone vs TIM, le migliori offerte mobili di maggio 2024

Per sorprendere Vodafone questa volta ci vorrebbe qualcosa di incredibile in quanto sono disponibili di nuovo le due Silver. TIM ci sta provando in ogni modo ed infatti ne è nata una disputa.

Partendo dalle promo di Vodafone, la prima comprende al suo interno 100 giga in 4G per navigare sul web con minuti senza limiti e 200 messaggi.

La seconda invece, con gli stessi minuti e messaggi, si spinge fino a 150 giga in 4G. I prezzi mensili delle offerte sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.

Tra tutti i vantaggi che offre Vodafone c’è sicuramente una rete impeccabile, sia per quanto riguarda il 4G che l’eventuale scelta del 5G. Inoltre il gestore ha deciso anche di concedere a tutti l’opportunità di pagare solo per il primo mese 5 € ognuna delle promo appena descritte. Ovviamente questa offerta è soggetta a scadenza, per cui dopo i primi 30 giorni trascorsi con questa tariffa, si passerà a quella piena.

Non c’è problema anche per avere qualche giga in più, siccome Vodafone garantisce il servizio SmartPay. Questo, utile per le ricariche automatiche, consente l’aggiunta di 50 giga alla propria offerta mobile ogni mese.

TIM risponde per le rime a Vodafone: tornano le Power fino a 300 giga

TIM non si tira indietro e offre le sue Power. Tutte offrono come Vodafone minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. La Special arriva fino a 300 giga in 5G per 9,99 €, la Iron arriva fino a 150 giga in 4G per 6,99 € e infine ecco la Supreme Easy che costa 7,99 € ed offre 200 giga.

TIM ha garantito a tutti anche un’altra possibilità, ovvero quella di avere a disposizione un primo mese low cost. L’azienda infatti consente di pagare 0 € ognuna delle tre promo Power disponibili, ma solo per i primi 30 giorni.

Oltre questo c’è da ricordare anche che TIM vuole che le sue offerte siano sottoscritte solo da chi proviene da Iliad o da un gestore tra i virtuali.