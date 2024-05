Audi A6 e-tron: la nuova auto elettrica del brand

La Audi continua con la sua ambiziosa strategia che va verso l’elettrificazione delle sue vetture. Così come altri modelli già presentati, anche l’accattivante SUV Q6 e-tron sarà elettrico ed la fantastica nuova Audi A6 e-tron che dovrebbe arrivare entro l’estate. Quest’ultimo modello è probabilmente quello più iconico nel passaggio aziendale verso una mobilità sostenibile grazie al suo mix di eleganza e di ottime prestazioni tipico del brand.

La nuova Audi A6 e-tron sarà una berlina dalle dimensioni simili all’attuale Audi A6 endotermica. L’auto avrà un design con linee sportive ed affascinanti. Grazie alla diffusione delle immagini spia si è venuto a sapere di alcune modifiche rispetto al concept presentato nel 2021. La parte frontale, particolare, pare adotterà fanali sdoppiati e una griglia simile proprio a quella del SUV Q6 e-tron.

Diverse versioni, motorizzazione e dettagli interni della nuova Audi A6 e-tron

La Audi, nell’ideazione della nuova vettura, ha posto la maggior parte sull’aerodinamica. Ogni dettaglio è stato studiato per ottimizzarne l’efficienza raggiungendo così con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) stimato a 0,22. Aprendo lo sportello e visualizzando l’interno vedremmo dotazioni altamente tecnologiche. Il modello dovrebbe possedere infatti uno schermo per la strumentazione da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici ed un display per chi siede sui sedili posteriori da ben 10,9 pollici.

La nuova Audi A6 e-tron si baserà piattaforma PPE, creata grazie alla collaborazione con la Porsche. Tramite questa particolare piattaforma, l’auto avrà un sistema a doppio motore con una potenza di circa 476 CV e una coppia di 800 Nm, alimentati da una batteria dalla stupefacente potenza di 100 kWh. Le versioni a singolo motore e le varianti a 800 V permetteranno poi di effettuare ricariche ad altissima potenza. Oltre alla berlina, l’azienda proporrà il modello anche nella versione station wagon. Alcune indiscrezioni suggeriscono addirittura anche la possibilità di una terza versione, la RS6 Avant e-tron.

La nuova Audi A6 e-tron si preannuncia essere un modello eccezionalmente innovativo per il marchio, capace di dare al guidatore prestazioni pazzesche e tecnologia formidabile. Attraverso un design elegante ed le varianti proposte, l’auto probabilmente sarà una delle migliori per chi cercherà un elettrica di lusso prestigiosa.