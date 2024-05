Dopo aver superato una serie di controlli regolamentari, l’intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk, finalmente fa il suo debutto nel continente europeo. L’annuncio è stato dato attraverso uno degli account ufficiali di X, altra società del noto imprenditore sudafricano. Quest’ultimo ha rivelato che a partire da oggi, gli abbonati a X-Premium potranno usufruire della funzione di assistente di ricerca AI. Ma, questa nuova funzione sarà limitata nel tempo. Grok, infatti, genererà riassunti delle notizie solo dopo la conclusione delle votazioni europee. Questa scelta sembra essere apparentemente motivata dal desiderio di evitare preoccupazioni tra i funzionari europei in prossimo delle elezioni. Ciò solleva comunque domande sulla possibilità dell’IA di diffondere disinformazione. Soprattutto se consideriamo i precedenti episodi in cui l’intelligenza generativa ha divulgato notizie false.

L’arrivo di Grok e le possibili implicazioni

Ad ogni modo, malgrado le incertezze e le preoccupazioni, Grok arriva in Europa dopo essere stato lanciato con successo nel Regno Unito la settimana scorsa. L’obiettivo principale di X è quello di aumentare il numero di abbonamenti a XPremium. Essi infatti attualmente rappresentano meno dello 0.5% degli utenti della piattaforma. Anche se sorge la domanda sul reale potenziale dell’IA nel raggiungere un tale obiettivo. In quanto sembra che la maggior parte delle persone preferisca ancora ChatGpt. Resta da capire se dietro questa strategia di lancio ci sia un piano ben definito di Musk. Oppure se si tratta semplicemente di un capriccio dell’imprenditore. In ogni caso, il fatto che Grok abbia superato i rigidi controlli delle autorità europee è un segno del crescente interesse per le tecnologie AI nel continente. Ma soprattutto dell’importanza di regolamentare attentamente il loro utilizzo.

L’introduzione di Grok in Europa solleva anche questioni più ampie. Si discute infatti se sia giusto accettare l’adozione di tecnologie IA nella società. Alcune persone, per esempio, accolgono con entusiasmo le nuove possibilità offerte. Altri invece, sono preoccupati per le implicazioni etiche e sociali di tali sviluppi. Al di là di queste posizioni contrastanti la decisione di lanciare l’intelligenza artificiale di Musk in Europa riflette il desiderio delle aziende. Le quali puntano a sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti. Anche a rischio di incontrare resistenza da parte del pubblico o delle autorità regolamentari. Ciò solleva importanti questioni circa la necessità di un dialogo aperto e trasparente tra realtà aziendali, governi e cittadini. Tutto ciò al fine di garantire che l’adozione delle tecnologie AI avvenga in modo responsabile. Ma, ancora di più, nel rispetto dei valori principali della società.