Auto Elettriche: batterie a ricarica superveloce grazie alla Gotion

Quando si parla di auto elettriche, in molti hanno ancora riserve a causa delle caratteristiche delle loro batterie, componenti fondamentali per la loro alimentazione e per l’autonomia. Alcuni dubbi sono legati ai tempi di ricarica, per molti modelli ancora troppo lunghi per soddisfare le esigenze dei guidatori. Diverse aziende stanno cercando di sviluppare delle batterie innovative che vadano a migliorare entrambi gli aspetti. La Gotion High Tech, proprio di recente, ha presentato alcune novità parecchio interessanti, così importanti da poter cambiare per sempre il settore elettrico delle auto.

La creazione che ha suscitato maggiore interesse nell’ultima presentazione aziendale è la nuova batteria G-Current. Si tratta di un dispositivo progettato per supportare ricariche ultrafast a 5C. Secondo quanto dichiarato dalla Gotion, questa batteria può passare da dallo 0 all’80% di ricarica in meno di 10 minuti e può raggiungere il 90% in 15 minuti. Un’auto elettrica dotata di tale device riuscirebbe addirittura a completare la carica dallo 0 al 100% in soli 25 minuti.

Le batterie G-Current non miglioreranno solo le auto elettriche

La batteria G-Current non è destinata soltanto alle auto elettriche, ma può essere utilizzata anche nei modelli ibridi Plug-in e in altri veicoli elettrici con range extender. Essa è proposta dalla Gotion sia con celle LFP che con celle NMC, così da dare una maggiore flessibilità fino ad ora mai sperimentata. Grazie a una struttura senza moduli, inoltre, il numero delle componenti di tale tecnologia è ridotto del 30%, migliorando di molto l’efficienza complessiva.

Le batterie G-Current donano prestazioni impressionanti. Le celle LFP hanno una capacità di 75 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 600 km, mentre per le celle NMC la capacità può raggiungere i 100 kWh, con un’autonomia di 800 km. Gotion High Tech ha già avviato la produzione di massa di queste innovative batterie, a dimostrazione del suo grande impegno nel settore dell’elettrificazione. Se usate e diffuse tali sistemi non solo consentiranno prestazioni migliorate e tempi di ricarica minori, ma potrebbero contribuire alla diffusione delle auto elettriche stesse.