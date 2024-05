Volvo Trucks: l'azienda propone altri camion alimentati a biodiesel

Volvo è l’azienda leader nel settore dei veicoli pesanti con la sua Trucks. Come per le auto, continua a fare passi da gigante per raggiungere una riduzione della produzione di emissioni nocive delle sue vetture, presentando una nuova gamma di camion alimentati tramite biodiesel. Oltre ai modelli già lanciati pare che la società abbia prodotto un nuovo truck sostenibile che si va ad aggiungere alla sua proposta sostenibile.

La Volvo Trucks ha creato il nuovo B100, arrivando ad essere una delle aziende aventi più modelli di camion con alimentazioni alternative e rinnovabili all’interno del mercato. Partendo dall’utilizzo del biodiesel, agli oli vegetali idrotrattati (HVO), fino al biogas, il marchio presenta infatti diverse opzioni per soddisfare le esigenze dei propri clienti e per ridurre le emissioni di carbonio.

Veicoli per trasporti a zero emissioni con la Volvo?

Secondo Jan Hjelmgren, Responsabile Gestione Prodotti e Qualità di Volvo Trucks, abbattere le emissioni di CO2 è una priorità assoluta per il marchio. L’utilizzo di carburanti alternativi è la strategia migliore al momento facilmente perseguibile per i compratori che desiderano contribuire al benessere ambientale. L’utilizzo del biodiesel presenta un vantaggio non indifferente. Esso permette una diminuzione della produzione di CO2 fino al 70% rispetto al gasolio tradizionale. I camion Volvo, progettati per impieghi medi e pesanti, sono quindi ora disponibili con motori alimentati a diesel, biodiesel, altri carburanti e persino in versione full electric.

Per Volvo Trucks, il motore alimentato da combustibili rinnovabili è alla base della strategia che sta al momento attuando per la decarbonizzazione. Questo è poi affiancato dai motori elettrici a batterie e a celle a combustibile. L’azienda spera che in pochi anni si riuscirà a raggiungere l’obiettivo di proporre solo camion con emissioni nette pari a zero. Arriverà al suo scopo? Lo vedremo. Intanto la Volvo continua a mostrare il suo grande impegno nel proporre vetture “da lavoro” sostenibili per un futuro migliore con un’aria più pulita per tutti gli abitanti della Terra.