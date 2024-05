Una delle funzionalità più amate da tutti i possessori di una smartphone mosso da Android e senza alcun dubbio live caption, quest’ultima consente di visualizzare a schermo la trascrizione automatica di qualsiasi fonte auto proveniente dal proprio smartphone, telefonate comprese, nella settimana del Google I/O sembra che arriveranno non poche novità, nel dettaglio una serie di opzioni capace di restituire la tonalità emotiva del discorso, un dettaglio che precedentemente mancava a questa piattaforma.

Emoji ed oltre

Come scoperto da Android Authority, all’interno dell’applicazione Android system intelligence, sono comparsi alcuni nuovi interruttori, iniziamo proprio da quello dedicato alle emoji, live caption sarà infatti in grado di riconoscere il registro vocale vocale dell’audio che sta ascoltando e di renderlo esplicito tramite la più adeguata faccina, impiegando di conseguenza una grammatica visiva ben codificata nelle interazioni testuali, ma non finisce qui, ci sarà infatti anche la possibilità di ottenere una trascrizione in grado di enfatizzare l’intensità emotiva del discorso, quella di dimostrare tag emotivi infine quella di implementare la durata delle parole, Google sembra a questo punto essersi impegnata non poco nel migliorare la funzionalità di trascrizione automatica degli audio, il nodo cruciale sembra essere stato per l’appunto quello di saper trasmettere le emozioni presenti in un audio.

Tutte queste novità renderanno lo strumento di Google senza alcun dubbio più utile e completo, si tratta tra l’altro di una funzionalità molto utilizzata ad esempio da coloro affetti da disabilità uditive, per i quali riuscire a capire il tono emotivo di una conversazione può risultare senza alcun dubbio difficoltoso e dunque una funzionalità come quella annunciata potrebbe risultare una vera e propria svolta da questo punto di vista.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale di questo nuovo aggiornamento per vedere come funzionerà e se riuscirà a restituire fedelmente il tono emotivo di un qualsiasi audio.