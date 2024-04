Le offerte operator attack di WindTre questo mese attirano l’attenzione di numerosi utenti, in particolar modo di tutti i clienti Iliad e MVNO che desiderano sfruttare la qualità della rete WindTre e i numerosi servizi proposti dalle sue tariffe.

Trasferendo il numero da Iliad o da uno degli operatori low cost selezionati, gli utenti in questione potranno attivare la nuova WindTre GO Unlimited Digital 5G. L’offerta propone Giga illimitati per la navigazione a un prezzo a dir poco sorprendente.

Offerta WindTre con Giga senza limiti per i clienti Iliad e MVNO!

WindTre rivolge la sua offerta soltanto ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile, Poste Mobile, o uno dei seguenti operatori virtuali:

Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

I clienti provenienti da uno degli operatori qui menzionati hanno a disposizione la nuova offerta WindTre GO Unlimited Digital 5G al costo di soli 10,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. L’attivazione potrà essere effettuata online, andando incontro a una spesa iniziale di 20,98 euro, di cui 9,99 euro per l’attivazione e 10,99 euro per il primo rinnovo. Ogni mese i clienti potranno usufruire dei seguenti servizi:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta è la più venduta tra le varie opzioni attualmente proposte ai nuovi clienti, i quali possono appunto accedere al sito ufficiale del gestore per conoscere tutte le possibilità del momento e richiedere l’attivazione della tariffa che ritengono adeguata alle loro esigenze.