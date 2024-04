La nuova offerta WindTre GO Unlimited Digital è disponibile online per tutti i nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da alcuni operatori virtuali. La tariffa è stata recentemente introdotta dal gestore, che punta a conquistare nuovi utenti grazie ai servizi inclusi e al costo stracciato previsto per il rinnovo.

WindTre GO Unlimited Digital: chi può attivare la nuova offerta?

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital può essere effettuata da tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti MVNO:

Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

Trasferendo il numero da uno degli operatori low cost qui elencati, sarà possibile acquistare la nuova SIM gratuitamente e procedere con l’attivazione della tariffa, che richiede una spesa iniziale di 10,00 euro e un costo di rinnovo mensile di 10,99 euro, da affrontare tramite credito residuo.

Sostenendo la spesa mensile sarà possibile ottenere i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

I clienti in questione che desiderano affrontare una spesa mensile più bassa potranno, inoltre, optare per una delle due ulteriori offerte presenti in listino: la WindTre GO 75 S Digital e la nuova WindTre Call Your Country Plus 100 GB.

Nel primo caso, il costo di rinnovo ammonterà a soli 6,99 euro al mese e permetterà di ricevere minuti senza limiti, 50 SMS e 75 GB di traffico dati. In caso di attivazione della seconda offerta, invece, sarà necessario sostenere una spesa di 8,99 euro al mese per ricevere 100 GB di traffico dati, 300 minuti per le chiamate verso l’estero, minuti senza limiti verso tutti e 50 SMS verso tutti i numeri.