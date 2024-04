Il Sony ULT Field 1 è senza dubbio il diffusore Bluetooth più piccolo nella gamma del produttore giapponese. Nonostante le dimensioni contenute, riesce a offrire un suono sorprendentemente potente grazie alla tecnologia di potenziamento dei bassi. Ideale per l’utilizzo all’aperto, il suo maggiore punto debole rimane l’app proprietaria piuttosto basilare e un’autonomia non eccellente. Al prezzo consigliato di 139 euro non riesce tuttavia a eguagliare le performance dell’agguerrito rivale JBL Flip 6.

Punti Salienti

Il nuovo altoparlante portatile Sony ULT Field 1 offre dimensioni e peso ridotti rispetto ad altri modelli della stessa categoria pur mantenendo un audio potente e di alta qualità. L’altoparlante misura 7,9 x 20,6 x 7,6 centimetri (altezza, larghezza, profondità) e pesa circa 635 grammi, disponibile nei colori nero, grigio, bianco sporco o arancione. La forma ricoperta di tessuto conferisce a questo speaker un aspetto accattivante e versatile. Simile al Sony SRS-XG300, presenta lievi restringimenti laterali che agevolano l’impugnatura. Gli estremi sono rivestiti in silicone per una presa confortevole. Sotto la griglia si notano un tweeter e un woofer frontali inclinati di 15 gradi che garantiscono un suono bilanciato. Dei radiatori passivi posti alle estremità diffondono i bassi ampliandone la potenza in modo uniforme. Include inoltre un robusto laccio per il trasporto. Purtroppo Sony non specifica le caratteristiche tecniche dei driver. Il Bluetooth 5.3 assicura connettività stabile, i codec AAC e SBC ottimizzano la qualità audio, la modalità multipunto consente di collegare più device in contemporanea. Grazie a Google Fast Pair l’accoppiamento è immediato. È possibile utilizzare due altoparlanti in modalità stereo collegandoli via app.

Design e materiali

Sul fianco superiore, ricoperto da silicone, si trova una serie di pulsanti tra cui accensione, accoppiamento Bluetooth, riproduzione, aumento volume, diminuzione volume e pulsante ULT. Il pulsante riproduzione risponde o termina anche le chiamate, oltre a navigare tra i brani a seconda della pressione ripetuta (due volte per avanti, tre per indietro). Il pulsante ULT, che presenta un effetto multicolore, funziona in modo diverso rispetto a quello sulle cuffie ULT Wear e gli altoparlanti ULT Field di dimensioni maggiori. Su questi dispositivi modifica diverse modalità con bassi potenziati, mentre sul Field 1 agisce semplicemente come interruttore per intensificare la risposta dei bassi. Sul retro, un coperchio a scatto protegge la porta USB-C per il cavetto di ricarica incluso da USB-A a USB-C.

I pulsanti sono facili da usare e l’interfaccia è intuitiva. Un grado di protezione IP67 è ciò che mi aspetto da un altoparlante esterno. Il Field 1 è completamente antipolvere e può sopravvivere ad immersioni fino a un metro di profondità per 30 minuti, purché il coperchio posteriore sia ben chiuso. Ovviamente, l’audio Bluetooth non trasmette bene sotto acqua, ma il vantaggio di questa classificazione è che puoi tenere l’altoparlante vicino alla tua piscina o sul terrazzo senza problemi.

L’ULT Field 1 dovrebbe durare circa 12 ore a volume al 50% e funzione ULT disattivata. Questa stima scende a sole 3 ore se si alza il volume al massimo e si attiva la funzione ULT. È un arco piuttosto ampio, quindi è meglio mantenere il volume a un livello ragionevole per ottenere il massimo tempo di riproduzione. Sony afferma che la batteria impiega circa 5 ore per ricaricarsi completamente.

Applicazione

Ho testato l’app Sony Music Center (disponibile per Android e iOS) con l’altoparlante Field 1. In cima alla pagina principale, appare l’indicatore della durata della batteria dell’altoparlante. Seguono tre sezioni: My Library, Music e Settings.

La prima richiede l’accesso alla tua libreria musicale per poter visualizzare tutti i tuoi file locali nell’app. Nella parte superiore di questa sezione appaiono varie schede di navigazione, mentre i controlli di riproduzione e volume si trovano nella parte inferiore. Toccando il pulsante Music, si accede al lettore musicale predefinito. Sul mio iPhone, ad esempio, si apre Apple Music. La sezione Settings offre tre opzioni regolabili: Sound, Power Option e System. Toccando Sound, puoi scegliere tra Custom EQ, ULT Power Sound (questo attiva il pulsante ULT) o Off. La sezione Custom EQ permette solo regolazioni di base tramite gli slider per bassi, medi e alti. Puoi anche scegliere di dare priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione. Seleziona Power Option per passare tra le modalità Stamina e Auto Standby. La prima non è disponibile se apporti modifiche alla sezione Sound, mentre la seconda causa lo spegnimento dell’altoparlante dopo 15 minuti di inattività. Toccando il pulsante System, si apre solo una schermata con il nome dell’altoparlante.

Un secondo menu Impostazioni nell’angolo in alto a destra consente di regolare la funzione di spegnimento automatico, aggiungere app (puoi creare scorciatoie per Google Maps e YouTube), accedere agli avvisi di Sony, visualizzare la versione corrente del software e disabilitare le notifiche.

Qualità del suono

Ho messo alla prova l’altoparlante con la modalità ULT attivata e disattivata. La maggior parte delle persone preferirà tenerla accesa, dato che altrimenti i driver suonano piuttosto sottili. Si può provare a regolare l’equalizzatore dall’app, ma ho ottenuto bassi più corposi e alte frequenze più brillanti con la funzione ULT attiva. Con ciò in mente, l’ho lasciata abilitata per i test. In brani con un intenso contenuto di sub-bass, lo speaker offre dei bassi discreti per le sue dimensioni.

Parlando del SRS-XE200, ho notato che il modulo Field 1 offre una maggiore definizione e un suono complessivamente migliore rispetto al modello precedente. Pensavo che il vecchio altoparlante suonasse spesso vago e sembrava mancare di chiarezza nelle frequenze medie.

Tra le altre caratteristiche chiave per il profilo sonoro del Field 1 c’è il pulsante ULT. Aggiunge un ulteriore boost alle basse frequenze, simile al tasto dei bassi presente sui precedenti altoparlanti Sony. Funziona bene e conferisce all’altoparlante più piccolo una presenza corposa. Con il pulsante ULT disattivato, il suono tende ad essere troppo vuoto ad alti volumi per generi ricchi di bassi. È prevedibile, considerando che si tratta di un altoparlante da 130 euro.

Il pulsante ULT si trova anche sulle nuove cuffie ULT Wear e sull’altoparlante ULT Field 7. Ma a differenza di questi dispositivi, il Field 1 ha solo un livello di “ULT-ness”, anziché due come gli altri. Ancora una volta, essendo un altoparlante più piccolo, probabilmente uno è sufficiente.

Ho lasciato il pulsante ULT attivato. Con il pulsante acceso, il suono è pieno. Dopo i primi giorni, mi sono ritrovato a lasciarlo acceso indipendentemente dalla musica che stavo ascoltando.

Sebbene la funzionalità ULT fosse buona, odiavo gli effetti sonori che produceva quando veniva attivato o disattivato. Il rumore era troppo forte, durava troppo e era fastidioso. Non sembrava appropriato per nessun contesto. Vedere la luce ULT accendersi o spegnersi era un’indicazione più che sufficiente.

Ho scoperto che l’altoparlante non aveva bisogno di essere impostato oltre il 30% del volume in una camera da letto o anche in un soggiorno di dimensioni moderate per produrre un buon suono. Si comportava bene anche in un ambiente esterno vicino a piscine o vasche idromassaggio.

Conclusioni

Il Sony ULT Field 1 non rivoluziona il concetto di altoparlante Bluetooth portatile, ma non commette neanche errori gravi. Ci sarebbe piaciuto che l’app fosse un po’ più raffinata e che la batteria durasse più a lungo e si ricaricasse più velocemente. È abbastanza versatile per adattarsi a tutti i tipi di clima e produce un suono sufficientemente ampio da fornire musica di sottofondo per riunioni e feste. Ho apprezzato la sua forma e il suono, ma ho particolarmente amato il suo prezzo di vendita di 139€ su Amazon, che lo rende un’opzione competitiva tra gli altri altoparlanti Bluetooth a basso costo.