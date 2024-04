È in arrivo una nuova cam di sicurezza che sembra pronta a rivoluzionare l’intero settore. La PaintCam Eve ideata da un’azienda slovena è la prima telecamera scart che non si limita a tenere d’occhio la vostra proprietà. Il sistema di sicurezza, infatti, spara pallini da paintball o rilascia un gas lacrimogeno contro tutti i potenziali ladri che cercando di intrufolarsi in casa.

Questa particolare cam si basa su un sistema di riconoscimento facciale coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Sarà in grado in questo modo di identificare visitatori sconosciuti che si avvicinano alla proprietà e lavora senza difficoltà sia di giorno che di notte.

Arriva Paintcam Eve per contrastare ladri ed intrusi

La persona che si avvicina alla proprietà sotto la visione di Paintcam riceverà un avvertimento in caso di mancato riconoscimento. Se suddetta persona non si allontanerà in tempo la cam sparerà dei proiettili da paintball che marchiano l’intruso. In questo modo la polizia potrà riconoscerlo senza difficoltà. Inoltre, verrà provocato all’intruso abbastanza dolore da farlo scappare.

Se i pallini da paintball risultano poco convincenti, Paintcam offre agli utenti la possibilità di scegliere il gas lacrimogeno che sortirà più o meno lo stesso risultato contro ladri ed intrusi. Oltre a queste funzioni che possono essere definite piuttosto violente, la cam Eve offre anche tutti i servizi di una classica telecamera di sicurezza. Tra questi troviamo, ad esempio, l’accesso da remoto e il funzionamento autonomo anche in caso di perdita della connessione ad internet.

Come già accennato, PaintCam utilizzerà anche l’intelligenza artificiale per permettere il funzionamento al software di riconoscimento facciale. Quest’ultimo distinguerà i visitatori abituali da quelli sconosciuti, mentre chiederà istruzioni per sapere come procedere in caso di individui sconosciuti in compagnia di qualcuno di familiare.

La cam verrà proposta in tre versioni distinte: Eve, Eve+ e Eve Elite. Le ultime due offrono una funzionalità extra che permette di identificare anche gli animali domestici.

Questo sistema di sicurezza porta con sé, come prevedibile, una serie di domande riguardanti la sicurezza e i potenziali danni collaterali che la Paincam potrebbe causare.