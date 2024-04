Per molto tempo Samsung Galaxy Z Fold 3 è stato l’oggetto del desiderio di milioni di consumatori nel mondo, un prodotto assolutamente completo e ricco di funzionalità, atte proprio ad estendere al massimo la versatilità di utilizzo, ampliando il più possibile l’accessibilità da parte dell’utente finale. L’unico difetto? sicuramente il prezzo di vendita, infatti di listino raggiunge quasi i 2000 euro, fortunatamente esiste una promozione che riduce di molto la spesa da sostenere.

Il prodotto in questione è caratterizzato dalla presenza di un doppio display, interno da 7,6 pollici di diagonale, trattasi di un Super AMOLED 2X con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, seguito poi a ruota da un più piccolo pannello esterno sul quale si possono comunque trovare tutte le informazioni del caso, sebbene le dimensioni siano diametralmente opposte rispetto al precedente.

Samsung Galaxy Z Fold 3: un risparmio fuori di testa

A questo prezzo il samsung Galaxy Z Fold 3 è a dir poco imperdibile, nessuno infatti si sarebbe mai immaginato di poterlo acquistare con un esborso finale di soli 995 euro, così da poter approfittare di una riduzione effettiva del 44%, sul listino originario che era di 1765 euro. La versione in commercio prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, oltre ad essere completamente no brand e con garanzia di 24 mesi. Lo potete acquistare a questo link.

Tra le altre specifiche tecniche assolutamente degne di nota, non possiamo che annoverare la presenza di una batteria da 4400mAh, un quantitativo che a tutti gli effetti non è troppo elevato, tanto da arrivare a limitare l’usabilità ad un solo giorno, senza avere la possibilità di estenderla su più giornate. Il prodotto, oltretutto, è commercializzato nella sua colorazione Nera, dimostrando a tutti gli effetti di essere elegante, e perfetto anche per un utilizzo lavorativo.