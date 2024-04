Pannelli solari: le procedute per installarli correttamente a casa tua

L’adoperare metodi di produzione energetica autonomi nelle proprie abitazioni è divenuto sempre più diffuso, non solo per risparmiare a livello economico, ma anche per rispettare l’ambiente. Le istituzioni sperano che pin piano si possa arrivare ad una produzione di energia tale da poter alimentare anche altre case, non solo la singola. Una delle soluzioni migliori per diventare completamente autonomi è l’installazione di pannelli solari.

Burocrazia e step per l’installazione dei pannelli solari

Per aggiungere gli impianti alle abitazioni, però, si devono rispettare regole precise ed eseguire una serie di passaggi. Prima di procedere, bisogna capire quale sia la migliore area su cui installare i pannelli solari, valutando attentamente la posizione dell’abitazione. L’obiettivo è trovare un luogo, che sia un giardino, un tetto o un balcone, dove arrivi la luce solare in modo diretto. L’esposizione ideale è verso sud, mettendo poi i pannelli con un’inclinazione di circa 30-35 gradi.

Se a casa propria è possibile installare allora poi è necessario occuparsi della parte burocratica. La miglior cosa sarebbe quella di affidarsi a dei professionisti, così da essere certi di rispettare tutte le leggi e di ottenere tutte le autorizzazioni utili. Una delle cose principali da fare è quella di verificare che non ci siano vincoli paesaggistici. Se si vive in un centro storico, potrebbe essere necessario ottenere l’autorizzazione da parte del Comune, se non addirittura della Soprintendenza per i Beni culturali e architettonici. Nel caso in cui si viva in un condominio bisogna invece informare l’amministratore.

L’installazione dei pannelli solari, poi, non può essere fatta da chiunque. Essa deve essere effettuata da personale qualificato e avente il patentino FER. L’attestato serve per darci la certezza che la persona su cui si fa affidamento è abilitata nell’installare i sistemi e nell’occuparsi della manutenzione degli impianti. Se si vuole, quindi, passare ad una fonte energetica inesauribile e sostenibile non si può partire in quarta e non si può improvvisare. Seguite tutti i passaggi con cura, altrimenti si potrebbe solo spendere denaro inutilmente o essere multati.