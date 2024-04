Brutte notizie per tutti gli abbonati Netflix: stanno per arrivare nuovi rincari. La piattaforma di streaming online, infatti, ha alzato i prezzi di tutti i suoi piani. I rincari sono partiti in Germania, ma nel giro di poco tempo il prezzo cambierà anche in tutti gli altri Paesi europei.

Non è la prima volta che Netflix adotta questo tipo di strategia. Spesso la piattaforma inizia ad aumentare i prezzi nei mercati più forti, dove il servizio è più consolidato con clienti affezionati e restii a lasciare la piattaforma.

Aumenti per gli abbonamenti Netflix

Al momento i nuovi prezzi sono validi per i nuovi clienti, ma presto saranno indirizzati anche per i già abbonati. In Italia i nuovi prezzi potrebbero arrivare in pochi mesi se non anche tra qualche settimana. Al momento ci sono 4 abbonamenti Netflix tra cui è possibile scegliere. C’è quello base, attivo per i già clienti, lo Standard con pubblicità, quello senza pubblicità e l’abbonamento Premium. Proprio come in Italia.

Fino a qualche giorno fa anche i prezzi erano gli stessi per gli abbonati Netflix in Germania e quelli Italia. Ora invece, per il mercato tedesco, sono presentati i seguenti prezzi: base a 7,99 euro, Standard con pubblicità 4,99 euro, Standard senza pubblicità a 13,99 euro e il profilo Premium a 19,99 euro.

Gli aumenti dunque comprendono uno o due euro al mese, in base all’abbonamento scelto. Come detto sono indirizzati ai nuovi clienti. Per quanto riguarda i già clienti, invece, Netflix non ha ancora reso noto quando verranno applicati i nuovi rincari.

Come già detto, i rincari in Germania sono solo l’inizio. Presto anche gli abbonamenti Netflix in Italia subiranno gli stessi rincari, anche se non sono state ancora rese note le date in cui l’aumento partirà. Appena qualche mese fa stessa sorte era toccato agli abbonati degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia.