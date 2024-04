Sky, arrivano gli AUMENTI da giugno: cambiano Sport e Calcio

Gli attuali campionati stanno per terminare e nel frattempo gli utenti si stanno portando avanti per capire quali abbonamenti sottoscrivere. Il prossimo anno non dovrebbero esserci troppe variazioni per quanto riguarda i diritti televisivi tra Sky e DAZN, ma a quanto pare Sky Sport e Sky Calcio dovrebbero costare di più proprio a partire dall’1 giugno.

Ad agosto infatti verrà proposta un’offerta totalmente rinnovata per quanto riguarda il calcio europeo e ci saranno aumenti fino a 7,99 € al mese. Tramite e-mail i clienti stanno ricevendo infatti infatti nelle ultime ore le comunicazioni specifiche.

Sky Calcio e Sky Sport cambiano in termini di prezzo ed offerta, ecco come

Tutti i clienti che sono in possesso del vecchio prezzo di listino sottoscritto fino al 3 febbraio 2021, avranno quanto segue:

Sky Calcio aumenterà il prezzo di 2,99 euro al mese, passando quindi 7,99 euro al mese per chi lo sceglie;

al mese per chi lo sceglie; Sky Sport aumenterà di 7,99 euro al mese, passando quindi da 15,20 a 23,19 euro.

Tutti i clienti che invece hanno un’offerta Sky Smart, vedranno aumentare Sky Calcio alla somma totale di 8 euro al mese. Sky Sport invece passerà a 22,90 euro al mese.

I clienti che hanno un’offerta Sky Open invece dovranno sottostare ad un aumento di Sky Calcio fino a 8 euro al mese. Chi invece ha Sky Sport, passerà a 26,90 euro al mese.

A quanto pare tali adeguamenti tariffari risultano necessari per garantire un’offerta che abbia una maggiore copertura delle competizioni sportive. Tra queste ci sarà la Champions League, pronta ad adottare un nuovo format fatto da 36 squadre in un girone unico, con un totale di 185 partite in esclusiva su 203 ogni stagione da agosto a maggio. Non mancherà l’Europa League così come la Conference League, che trasmetteranno in esclusiva 343 partite tutte le stagioni fino al 2027. Non mancherà anche Loa Serie A, con le sue 114 partite a stagione. Ci sarà anche la Premier League e ci saranno anche altri sport come sempre tra cui il tennis e l’NBA.