TIM ha battuto ILIAD con TRE offerte Power fino a 300 GIGA

TIM sta spingendo tanto sull’acceleratore per mettere in circolazione le sue offerte migliori. Ovviamente l’obiettivo è quello di recuperare utenti che non hanno creduto nel progetto in passato e di farne appassionare molti altri.

Ormai da diverso tempo ce ne sono davvero tante di realtà importanti nel panorama telefonico mobile, ma adesso sembra voler tornare in cattedra senza problemi TIM insieme alle sue migliori promozioni.

Le offerte di TIM sono queste: ecco cosa offrono le Power al loro interno

Non si è mai mai visto prima che un gestore così importante lanciasse delle offerte così piene di contenuti e soprattutto così convenienti. TIM ha ufficializzato le sue Power con tre nomi: la Special, la Iron e la Supreme Easy.

Partendo dalla prima, è la soluzione che tutti vorrebbero in quanto ogni mese costa solo 9,99 €. TIM qui include minuti senza limiti verso tutti i gestori e 200 messaggi mensili. Infine ecco anche 300 giga in 5G per navigare in Internet.

La seconda offerta invece costa meno, solo 6,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e 150 giga in 4G. La terza offerta probabilmente è adatta solo per alcuni e si chiama Supreme Easy. Anche qui ci sono minuti senza limiti con 200 messaggi e 150 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese.

Queste offerte qui però non sono disponibili per chiunque, bensì solo per alcuni utenti che hanno scelto altri gestori in passato. Chi proviene infatti da una realtà come Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali presenti sul panorama italiano, potrà approfittare e scegliere una delle Power appena descritte.

Oltre a questo c’è da ricordare che tutte le offerte appena illustrate, garantiscono un mese gratis a chi le sceglie. Si comincerà a pagare dunque a partire dal secondo mese. Non resta dunque che scegliere la soluzione più congeniale.