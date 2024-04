WhatsApp, aggiornamento: arriva la funzione che SEMPLIFICA la vita

Negli ultimi tempi WhatsApp ha accelerato nettamente, aumentando il passo in maniera decisa rispetto agli altri. L’obiettivo è proprio quello di tenersi i suoi utenti, ad oggi più di 2,5 miliardi in tutto il mondo. A suon di nuovi aggiornamenti l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo è stata in grado di migliorare un’esperienza già apparentemente perfetta.

Il 2023 si è concluso come l’anno più prolifico sotto questo punto di vista, con WhatsApp che ha concluso una serie di aggiornamenti pressoché infinita. Ora ne sta per arrivare un altro molto utile per chi invia e riceve documenti.

WhatsApp, adesso è in arrivo l’anteprima dei documenti in chat prima del download

Gli utenti che si aspettano un nuovo aggiornamento da parte di WhatsApp, fanno bene a pensarlo. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è in procinto di introdurre una nuova versione che attualmente è disponibile solo per alcuni beta tester. La numero 2.24.9.8 è infatti in test e dovrebbe portare una grande novità agli utenti.

L’applicazione di messaggistica più popolare al mondo è pronta ad introdurre una funzionalità che servirà per la ricezione e per l’invio dei documenti. Più specificamente, WhatsApp consente di scambiarsi, oltre ai file multimediali, anche i vari documenti in vario formato. Tutti sanno benissimo che è fondamentale scaricare un documento per poter avere un assaggio di ciò che c’è al suo interno. Questa abitudine ben presto però potrebbe essere abbandonata da WhatsApp visto l’arrivo del nuovo aggiornamento.

Secondo quanto riportato infatti, con la novità pronta ad essere introdotta con la nuova versione, si potrà avere un’anteprima. Gli utenti infatti potranno visualizzare prima del download ogni documento in arrivo, così da capire se è necessario scaricarlo o meno. Questa risulta una piccola novità, molto importante però soprattutto per coloro che inviano o ricevono spesso dei file. In tal senso si potrebbe evitare di ritrovarsi lo smartphone spesso pieno di documenti inutili, tra i quali si è soliti anche fare molta confusione.