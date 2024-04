Il dispositivo pieghevole di Google potrebbe avere un nome più inaspettato di quanto pensassimo. Spesso chiamato Pixel Fold 2, in realtà potrebbe essere lanciato come quarto membro della serie di Pixel 9. Un rebranding su cui, per il momento, ci sono per lo più voci di corridoio.

Secondo le informazioni della leaker di Google Kamila Wojciechowska, il prossimo pieghevole dell’azienda potrebbe essere commercializzato come “Pixel 9 Pro Fold“. Se non ci sono altri modelli all’orizzonte, la gamma dovrebbe includere un totale di quattro dispositivi: Pixel 9 base, 9 Pro più piccolo, 9 Pro XL e 9 Pro pieghevole. Il Pixel Fold originale è stato annunciato al Google I/O nel maggio 2023 e rilasciato poco dopo, a giugno. Anche se una rivelazione della seconda generazione sembrava plausibile all’I/O di quest’anno, se il nuovo pieghevole sarà davvero destinato a far parte della serie Pixel 9, potremmo non avere una presentazione ufficiale prima di quest’autunno.

È difficile sostenere che “Pixel 9 Pro Fold” sia un buon nome. Tuttavia, adottare per la linea Fold la stessa cadenza di rilascio della tradizionale serie Pixel di Google potrebbe aiutare a chiarire dove si collocano i dispositivi pieghevoli nella gerarchia degli smartphone. Se questa fuga di notizie è vera, probabilmente il Pixel pieghevole di seconda generazione arriverà più tardi del previsto. Questo presunto nuovo nome sembra confermare che il 9 Pro Fold sarà rilasciato in autunno, insieme agli altri tre modelli della gamma Pixel 9.

Tutto ciò coinciderebbe con le voci secondo cui il nuovo pieghevole sarà costruito attorno al prossimo chipset Tensor G4 di Google che alimenterà il resto della serie Pixel 9. In questo senso, il nome ha il suo perché: se il Fold di seconda generazione avrà parti interne e prestazioni della fotocamera simili a quelli della serie di Pixel 9, è logico includerlo formalmente nella generazione hardware di questa gamma.