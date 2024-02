Google Pixel 9: primi sospetti sulle specifiche del nuovo Tensor G4

Dopo l’anticipazione dei presunti render del Pixel 9 Pro, la frenetica corsa dei leak nel mondo della tecnologia si intensifica con la possibile comparsa del processore di nuova generazione Google Tensor G4. Questo SoC del colosso di Mountain View potrebbe essere emerso nel database dei risultati di Geekbench 5.4.4 per Android, a bordo di un misterioso dispositivo denominato Google Tokay, presumibilmente uno dei prossimi Pixel destinati a dominare il mercato nel corso dell’anno.

Anche se l’identità esatta del dispositivo ospitante il Google Tensor G4 rimane avvolta nel mistero, alcuni indizi fanno supporre che potrebbe trattarsi del prossimo Pixel 9 o del suo fratello maggiore, il Pixel 9 Pro. Tuttavia, sorge un’importante discrepanza: i nomi in codice dei dispositivi, rispettivamente komodo e caiman, non corrispondono ai riferimenti riportati nei risultati di Geekbench.

Si tratta davvero del nuovo Google Pixel 9?

I dettagli emersi dagli screenshot del benchmark rivelano che il dispositivo ospita un processore ARM octa-core con un core principale operante a 3,10 GHz, tre core a 2,60 GHz e un cluster da quattro core a 1,95 GHz. La quantità di RAM a bordo è di 8GB, anche se il test riporta una cifra leggermente inferiore di 7,31GB. I punteggi ottenuti si attestano a 1.082 punti in Single Core e 3.121 punti in Multi Core. Sebbene questi risultati possano indicare la presenza del Google Tensor G4 nel dispositivo in questione, è importante prendere tali informazioni con cautela, considerando la possibilità di manipolazioni o di interpretazioni erronee dei dati.

Qualora questi fossero i primi indizi del Google Tensor G4, i modesti miglioramenti prestazionali suggerirebbero una strategia focalizzata non tanto sulla potenza bruta, quanto piuttosto sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica e termica dei dispositivi. Tale approccio potrebbe indicare un’impronta di progettazione orientata a migliorare l’esperienza utente nel lungo termine, piuttosto che puntare solo sulle prestazioni di breve durata. Mentre l’attesa per il lancio ufficiale del Pixel 9 e del suo processore Google Tensor G4 continua a crescere, resta da confermare se questi dati di Geekbench rappresentino effettivamente un’anteprima delle prestazioni del tanto atteso SoC di casa Google.