Instagram: rafforzato il parental control per proteggere i minori

I social network, per quanto in teoria siano riservati ad un pubblico avente un’età precisa, spesso vengono utilizzati dai minori con il rischio che incappino in contenuti inappropriati o che intraprendano interazioni potenzialmente pericolose con degli estranei. Oltre il vietare ai propri figli il loro uso, per prevenire problematiche i genitori possono fare affidamento sui sistemi di parental control. Questi già fanno parte delle piattaforme e sono trovabili, ad esempio, anche su Instagram.

Meta, società dietro Instagram, consapevole dell’importanza del parental control, ha d recente apportato delle migliorie alle tecniche con cui i genitori possono proteggere i giovani utenti.

Il parental control sempre più efficiente su Instagram

Una delle novità trovabili su Instagram riguarda l’estensione delle funzionalità di supervisione disponibili per i genitori. Accedendo direttamente alla sezione Impostazioni e Privacy all’interno del profilo Instagram del minore, ora possono attivare la voce “Supervisione” situata nella categoria “Per famiglie”. Qui troveranno il “Centro per Famiglie”, che permette di regolare le diverse impostazioni in modo da “restringere” l’account dei propri figli. Tra le tante opzioni, c’è anche la possibilità di limitare il tempo d’uso del social e ricevere notifiche nel caso in cui l’utente apporti delle modifiche senza avere il consenso.

Instagram ha introdotto nuovi limiti per la sezione direct ai minori di 16 e 18 anni, a seconda delle regole vigenti nel Paese di appartenenza. Attivando la funzione, i figli non riceveranno messaggi da utenti che non sono tra i loro contatti e follower. Il sistema di parental control è stato anche ulteriormente rafforzato con un’altra misura preventiva. Quest’ultima prevede l’approvazione dell’account del genitore nel caso in cui il minore cerchi di disabilitare le impostazioni di protezione su Instagram.

Tutte gli aggiornamenti cercano di dare ai genitori la possibilità di gestire meglio il modo in cui i figli utilizzano Instagram, dando loro la tranquillità di avere tutto sotto controllo. Migliorare queste caratteristiche, considerando quanto sia facile cadere nelle trappole dei malintenzionati, era qualcosa di necessario per garantire una maggiore sicurezza agli utenti più giovani.