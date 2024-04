Google Chrome: aggiornamenti in arrivo per il menù laterale

Il browser più utilizzato da tutti, almeno per coloro che posseggono dispositivi Windows, è probabilmente Google Chrome. Grazie alle sue funzioni, all’intuibilità delle impostazioni e alla schermata semplice, permette a miliardi di utenti di navigare sul web con facilità. Google, negli anni, ha apportato modifiche ed aggiornamenti per cercare di ottimizzare al meglio il browser. Ora arrivano altre novità che interessano soprattutto la modalità di gestione delle estensioni ed il menù laterale.

Migliorie e novità inserite nelle ultime versioni Chrome

Una delle modifiche aggiunte riguarda il menù laterale di Chrome, utilizzato per accedere rapidamente alla sezione dei preferiti, alla cronologia di navigazione, alla modalità di lettura e ad altre funzionalità. Google con il nuovo aggiornamento ha rimosso il pulsante avente l’icona quadrata che trovavamo solitamente nell’angolo in alto a sinistra quando aprivamo una finestra del browser. Questo pulsante consentiva di aprire il menù laterale, ma adesso verrà ufficialmente eliminate. Le sezioni del menù laterale saranno comunque apribili, tuttavia si dovranno utilizzare i collegamenti posti nelle impostazioni del browser. Tale modifica sarà presente nella versione 123 di Chrome. L’aggiornamento potrà essere attivato manualmente attraverso semplicemente inserendo il flag chrome://flags/#side-panel-pinning.

Google introdurrà anche una nuova opzione per disabilitare tutte le estensioni su Chrome. Questa opzione sarà attivabile tramite il tasto delle estensioni e consentirà agli utenti di disattivare tutte le estensioni su un sito web soltanto ciccandolo. Semplice e veloce. Sarà inoltre possibile disabilitare singolarmente le estensioni tramite uno specifico toggle. Per avere sulla propria schermata questo aggiornamento, si dovrà attivare la versione di Chrome 125, aggiungibile anche in questo caso manualmente ma attraverso l’inserimento del flag chrome://flags/#extensions-menu-access-control.

Le modifiche di Google hanno lo scopo di rendere ancora più semplice e ottimizzato l’utilizzo di Chrome per l’utenza. Con pochi click si avrà un maggior controllo delle estensioni e passando, al giusto aggiornamento, una navigazione più intuitiva. Ora Google aspetta solo di ricevere i feedback degli utenti per comprendere se tali migliorie sono state apprezzate o meno.