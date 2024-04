Ci sono alcuni marchi di auto che, per il tipo di mercato di riferimento, non sono accessibili a tutti. Per poter sopperire a questa “mancanza” potrebbe essere utile approcciarsi al mercato dell’usato. Nello specifico, vediamo come acquistare una Lamborghini senza spendere una somma particolarmente esagerata.

Rispetto ad altri marchi, come ad esempio Ferrari e Porsche, l’azienda del toro presenta un mercato dell’usato piuttosto ridotto. Anche le auto più datate presentano prezzi più elevati rispetto a quelli dei marchi appena citati. Per questo motivo non è semplice individuare un veicolo Lamborghini che possa essere definito low cost.

I modelli usati più “economici” di Lamborghini

Una delle Lamborghini più discusse è proprio il modello che è possibile acquistare ad un prezzo più contenuto. Si tratta del fuoristrada LM datato 1991. Il veicolo presenta ben 315 mila km, è alimentato a benzina ed ha un motore “monstre” V12 da 5,2 litri. È in vendita a Bardonecchia, in provincia di Torino ed ha un costo di 58 mila euro.

Un altro veicolo dell’azienda del toro, trovato in vendita usato è una Gallardo, in vendita ad un prezzo al di sotto dei 100 mila euro. Una Urraco invece, per la precisione una P250 datata 1976, disponibile su Autoscout, è in vendita a Roma con soli 5.200 chilometri. Il motore è stato completamente revisionato e il proprietario ci tiene a ribadire che ci sono solo 66 esemplari di questo modello.

Sempre su Autoscout è disponibile una Gallardo Coupé 5.0 da 93mila euro con 70mila km. Si tratta di una vettura del 2005 e presenta ben 500 cavalli. È poi disponibile una Gallardo 5.0 E–Gear del novembre 2005 con 70mila km. Tenuta in perfette condizioni questa automobile Lamborghini è in vendita a 93 mila euro. Un altro modello Gallardo è disponibile su Quattroruote a 85.900 euro. È in vendita ad Aprilia, è del 2006 ed ha circa 37mila chilometri.

Infine, sono state scovate altre due Gallardo, una da 88 mila euro in vendita a Carimate (Como) e presenta 64 mila km, mentre l’altra è venduta su Bakeca e presenta un costo pari a 80 mila euro. In questo caso l’automobile del marchio Lamborghini è datata 2007, presenta 50 mila km, ed è in vendita a Fondi, in provincia di Latina.