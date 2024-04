Xiaomi 14 è lo smartphone del momento, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione del consumatore finale le migliori specifiche tecniche, a prezzi che spesso risultano essere inferiori rispetto alle dirette concorrenti del mercato.

Il modello viene caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED da 6,36 pollici di diagonale, con alle spalle il processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che ha migliorato del 32% le percentuali della CPU e del 34% della GPU, grazie anche alla configurazione che prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (espandibile tramite l’ausilio di una microSD). La batteria, da 4610 mAh, risulta essere più che bilanciata per tutti coloro che lo vogliono utilizzare per lunghe giornate, prima di ricorrere a tutti gli effetti ad una presa a muro.

Xiaomi 14: che prezzo attivo oggi su Amazon

Xiaomi 14 è lo smartphone di fascia alta più richiesto del momento, oggi gli utenti lo possono tranquillamente acquistare con un esborso finale di soli 853 euro, approfittando del suo essere completamente sbrandizzato, oltre che disporre di una garanzia legale della durata di 24 mesi che amplia non poco la possibilità di assistere alla riparazione o sostituzione, in caso di difetti di fabbrica conclamati. Ordinatelo premendo qui.

Molto interessante è il comparto fotografico, composto più che altro da tre sensori differenti, tutti realizzati in collaborazione con Leica, per una resa decisamente superiore al normale. La batteria, di cui vi parlavamo in precedenza, supporta la ricarica rapida a 90 watt, così da poter tornare ad utilizzare lo smartphone in pochissimo tempo. La certificazione IP68, invece, protegge il device da schizzi d’acqua e dalla polvere, sopportando anche l’eventuale immersione ad una profondità massima di 30 metri (per un tempo massimo di 30 minuti consecutivi).