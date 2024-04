Il portatile HP rappresenta a mani basse la migliore soluzione su cui l’utente medio può pensare di fare affidamento, nel momento in cui si trova ad avere la possibilità di risparmiare, ma allo stesso tempo accedere ad uno dei migliori brand del settore. Proprio in questi giorni su Amazon risulta essere disponibile una promozione più che bilanciata, stiamo parlando della possibilità di acquistare il portatile 15s-fq5002sl, con processore Intel Core i7 di dodicesima generazione.

Il modello in questione prevede comunque 16GB di RAM DDR4, accoppiato con SSD da 512GB, la scheda grafica è integrata sulla scheda madre, si tratta di una Intel Iris X, mentre il display è da 15,6 pollici di diagonale. E’ un IPS LCD, che comunque riesce a raggiungere una risoluzione massima in FullHD, con trattamento antiriflesso per l’utilizzo praticamente dovunque si desideri. La webcam, posizionata nella parte alta del dispositivo, ha risoluzione HD di discreta qualità generale.

Portatile HP: sconto di 150 euro su Amazon

La spesa è ridottissima sull’acquisto di questo portatile HP, infatti il notebook citato nel nostro articolo avrebbe un prezzo mediano di 799 euro, che però risulta oggi ridotto di circa 150 euro, così da poter spingere il consumatore all’acquisto, raggiungendo una spesa finale di 649 euro (la riduzione effettiva è del 19% sul listino originario). L’ordine lo potete completare qui.

Dimensionalmente parlando il notebook è allineato con gli standard del settore, raggiungendo comunque 1,69 kg di peso, mentre in termini di spessore è di 1,79 centimetri. Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, mantenendo comunque il classico form factor ed il design che caratterizza i dispositivi di casa HP. Ottima la connettività fisica, con la presenza del lettore delle schede SD, per facilitare al massimo la vita di creator, e non solo.