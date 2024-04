Al giorno d’oggi tutti gli utenti devono necessariamente avere a disposizione, entro la propria abitazione o ufficio, una stampante multifunzione, che sia a getto d’inchiostro o laser poco cambia. Tra i tanti produttori spicca senza ombra di dubbio HP, mostro sacro del settore capace di mettere a disposizione soluzioni sempre più economiche ed in grado di raggiungere qualità elevate.

Grazie ad Amazon gli utenti possono pensare di acquistare l’HP Smart Tank Plus 7305, una stampante multifunzione A4 con i livelli di inchiostro mostrati direttamente, e fisicamente, nella parte anteriore, facilitando non poco la vita degli utenti che vogliono averli in ogni momento sotto controllo. Le funzioni raggiungibili sono innumerevoli, si parte dalla semplice stampa fronte/retro automatica, passando poi alla scansione di documenti, alla copia e altro ancora.

HP Smart Tank: la stampante più economica su Amazon

La stampante multifunzione di cui vi stiamo parlando nell’articolo ha un prezzo consigliato di 399,90 euro, una cifra che va ben oltre ciò che siamo solitamente abituati a vedere, essendo nella maggior parte dei casi prodotti molto più economici, e per questo motivo Amazon ha deciso di applicare uno sconto decisamente importante, riducendo la spesa da sostenere del 27%, rispetto al valore iniziale, fino a soli 292,87 euro. La potete acquistare direttamente qui.

Nel momento in cui valuterete l’acquisto, dovete tenere bene a mente anche le effettive dimensioni ed il peso del prodotto, infatti raggiunge 14,33 x 16,83 x 9,46 centimetri, con un peso che supera i 7kg. Il suo posizionamento non è proprio alla portata di tutti, né comunque risulta essere più semplice di quanto ci saremmo aspettati di vedere. Ciò che non manca, invece, è la connettività bluetooth per il collegamento diretto, oppure il wiFi, per il collegamento del prodotto alla rete di casa.