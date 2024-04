Apple MacBook Pro può essere quasi individuato ed identificato come il notebook per antonomasia, il prodotto che tanti di noi desidererebbero acquistare, ma che tecnicamente non si ritrovano con la possibilità di avere a disposizione, proprio a causa di un prezzo più alto del normale.

I suoi punti di forza sono indubbiamente innumerevoli e sotto gli occhi di tutti, si parte da un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, uno dei migliori in circolazione per dettaglio e qualità delle immagini, seguito poi a ruota da il nuovissimo processore M3 Pro, con 11 core e 14 core nella GPU, configurato con 18GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La colorazione disponibile al prezzo che vi andremo ad indicare è la Nero Siderale, una delle più eleganti tra quelle in circolazione.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo avrete i codici sconto Amazon gratis sullo smartphone, con i migliori prezzi bassi ed un lungo elenco di offerte esclusive.

Apple MacBook Pro: risparmio di 400 euro solo oggi

Acquistare un Apple MacBook Pro è indubbiamente molto dispendioso, poiché dovete sapere che oggi il suo prezzo consigliato è di 2599 euro, almeno per quanto riguarda la versione discussa nell’articolo. La spesa viene ridotta di 400 euro grazie ad Amazon, sino ad arrivare alla spesa finale di soli 2199 euro (corrispondente ad uno sconto del 15%), disponibile direttamente a questo indirizzo.

La batteria è un altro fiore all’occhiello dello stesso prodotto, infatti dati alla mano dovrebbe garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo, pensando ed ipotizzando un utilizzo standardizzato, quindi senza gaming o montaggio video. Nella parte anteriore è inoltre stata posizionata una webcam FaceTime HD con risoluzione a 1080p, perfetta sia per sbloccare in sicurezza il device, che naturalmente per effettuare videochiamate di qualità. Il comparto audio è composto da ben sei altoparlanti che offrono una resa spaziale, risultante perfetta anche per gli audiofili.