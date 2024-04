Non possiamo ancora ritenere certe tutte le indiscrezioni trapelate sui prossimi smartphone pieghevoli Samsung ma qualora la maggior parte di esse si rivelassero azzeccate il Galaxy Z Fold 6 potrebbe davvero essere deludente.

Le anticipazioni emerse in queste ultime settimane hanno permesso di immaginare come sarà il dispositivo pieghevole in arrivo a luglio, alimentando una certa delusione nei confronti di Samsung, che in realtà potrebbe avere piani ben precisi al fine di stupire il suo pubblico.

Samsung Galaxy Z Fold 6: batteria e fotocamera non riceveranno alcun aggiornamento!

Soltanto pochi giorni fa il Samsung Galaxy Z Fold 6 ha fatto discutere per la possibilità che l’azienda mantenga invariata la capacità della batteria rispetto al Galaxy Z Fold 5, proponendo così un nuovo pieghevole con batteria da 4400 mAh con ricarica a 25 W. L’idea che Samsung non apporti alcun aggiornamento in tal senso potrebbe non essere del tutto apprezzata degli utenti ma a giustificare la scelta potrebbe essere proprio la volontà di realizzare un pieghevole ancora più sottile e leggero pur mantenendo le dimensioni invariate quasi invariate.

The camera configuration of Galaxy Z Fold6 is exactly the same as that of Fold5. Whether it's the rear camera or the front camera or UDC — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 8, 2024

La motivazione non sarà comunque sufficiente a riconquistare gli utenti se anche l’ultima notizia riportata dal leaker Ice Universe si dimostrerà reale. La fonte sostiene, infatti, che batteria e design non saranno gli unici aspetti a rimanere invariati. Samsung potrebbe non aggiornare il comparto fotografico e quindi non procedere con l’implementazione di un nuovo sensore fotografico, magari simile a quello presente su Galaxy S24 Ultra.

Va detto che tra le intenzioni dell’azienda potrebbe esserci quella di proporre più dispositivi pieghevoli quest’anno, allargando la serie con un Galaxy Z Fold 6 FE e un Galaxy Z Fold 6 Ultra. Quest’ultimo potrebbe rappresentare la principale ragione per cui Samsung non procederà con l’introduzione di particolari novità sul modello base, che manterrà così un costo minore rispetto all’inedita versione Ultra, di cui conosciamo ancora ben poco.