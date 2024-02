Il team di DXOMARK ha testato approfonditamente il comparto fotografico di Galaxy S24 Ultra, mettendo il flagship Samsung sotto torchio. Grazie a svariate prove in differenti condizioni, possiamo ottenere una valutazione attendibile delle potenzialità del device e della versatilità della fotocamera.

Ne emerge che il device è riuscito a totalizzare 144 punti nella classifica di DXOMARK, posizionandosi 18esimo nella loro classifica dedicata alla fotografia mobile. Il top di gamma Samsung si trova solo un punto al di sotto di iPhone 15 e 15 Plus di Apple ma, lo stesso, ben lontano dalla vetta dove brilla Huawei Mate 60 Pro+ con 157 punti.

Il flagship Samsung è caratterizzato da una fotocamera principale da 200MP che può contare sull’elaborazione garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. A questa combinazione si aggiungono anche tutte le feature legate a Galaxy AI, l’Intelligenza Artificiale integrata nel sistema operativo e che garantisce un netto vantaggio nella gestione degli scatti.

DXOMARK ha testato a fondo il Galaxy S24 Ultra di Samsung e ha espresso il proprio parere sul comparto fotografico del flagship coreano

Tra i principali punti di forza registrati da DXOMARK riguardo il Galaxy S24 Ultra spicca una gestione generale dei colori e dell’illuminazione molto ben calibrata in tutti le condizioni di scatto. Le foto così scattate risaltano in particolar modo quando vengono visualizzare sui display che supportano l’HDR.

L’esposizione è sempre molto accurata e il bilanciamento del bianco è neutrale. Questo permette di ottenere colori precisi in moltissimi degli scenari tipici di scatto con uno smartphone. Quando la luce è molto, i dettagli catturati dal sensore sono molto buoni e la stabilizzazione ottica aiuta sia nei video che nelle foto.

Tuttavia, il team di DXOMARK ha rilevato anche alcune problematiche che non permettono al flagship Samsung di migliorare la propria posizione in classifica. In particolare, uno degli elementi maggiormente penalizzanti è il rumore che compare nelle foto e nei video quando la luce ambientale è bassa.

Il ritardo dello scatto tra quando si preme il pulsante e quando la foto viene effettivamente scattata è piuttosto fastidioso. Sebbene non vada ad inficiare direttamente la qualità della foto, soprattutto nelle foto punta-e-scatta potrebbe comportare foto sfocate, mosse e non qualitativamente eccellenti.

Le analisi di DXOMARK hanno evidenziato che anche i video non sono esenti da problematiche. In particolare, l’autofocus sembra abbastanza lento quando la registrazione video è attiva. Siamo certi che Samsung andrà a risolvere gran parte di queste problematiche attraverso un aggiornamento dell’app Fotocamera e con nuove feature appositamente sviluppate per Galaxy AI.