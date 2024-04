Google si sta preparando attivamente al lancio della nuova famiglia Pixel 9. La nuova serie di flagship di Mountain View sarà presentata nel corso del 2024 e possiamo aspettarci un evento verso la seconda metà dell’anno.

Tuttavia, nonostante manchino ancora alcuni mesi, stanno iniziando ad emergere alcune indiscrezioni in merito ai nuovi Googlefonini. All’interno dell’app Google aggiornata alla versione 15.14.34.29, alcuni data miner hanno scovato dei chiari riferimenti che non possono passare inosservati.

Analizzando attentamente il codice dell’app, sono emersi per la prima volta dei riferimenti ai Pixel 9. Entrando maggiormente nello specifico, la serie di device viene citata durante la fase di installazione e settaggio di Google Assistant.

Emergono i primi dettagli in merito alla famiglia Pixel 9, la nuova serie di flagship realizzati da Google potrebbe accogliere tre modelli differenti

Inoltre, sono presenti anche nuove animazioni che non fanno direttamente riferimento ai Pixel 9 ma che, quasi certamente, verranno utilizzate sui prossimi smartphone. Sommando tutti questi elementi, emerge chiaramente che Google sia in una fase avanzata dello sviluppo dei terminali.

Le indiscrezioni emerse fino ad ora indicano che Google potrebbe cambiare approccio rispetto a quanto siamo abituati e presentare ben tre differenti device. Se questa informazione si rivelerà corretta, la famiglia sarà composta da Pixel 9 a cui si affiancherà la variante Pro e una nuova ed inedita versione Pro XL.

Di solito, Google ha sempre presentato due modelli, la variante base e quella Pro. Con una soluzione basata su due modelli, il Pro guadagnava qualche caratteristica tecnica e una maggiore diagonale. Tuttavia, il debutto di una versione XL permetterebbe di differenziare la diagonale tra i due Pro a parità di caratteristiche tecniche.

Ricordiamo che, al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate e che bisognerà attendere ancora qualche mese per avere la certezza. Non resta che aspettare maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.