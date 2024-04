Google aggiunge l'interruttore Gemini su Android: ecco come attivarlo

Google continua con il suo progetto di integrare l’intelligenza artificiale Gemini nei suoi servizi, compresi quelli sugli smartphone Android. Ora la scelta che si viene a creare è doppia: usare Gemini o affidarsi al buon vecchio Assistente Google?

Google ha trovato la soluzione. La società ha sviluppato una sorta di interruttore che consente agli utenti di scegliere tra la ricerca classica e testare Gemini direttamente nell’app di ricerca. A mostrare la presenza di questo particolare pulsante è stato AssembleDebug che ha condiviso un video su X con la notizia.

Vediamo come testare su Google l’interruttore di Gemini

L’interruttore consente agli utenti di scegliere tra la ricerca Google e Gemini come già accennato poco fa. Questa funzione era già disponibile nell’app per iOS ed ora sta per essere aggiunta ai device Android. Tutto il procedimento richiede una serie di step non propriamente semplici da eseguire, ma seguendoli alla lettera ci si potrà arrivare ed accedere alla fine a questo fantomatico pulsante.

Prima di procedere con l’attivazione dell’interruttore Gemini, bisogna accertarsi che il proprio smartphone soddisfi alcuni requisiti. Il sistema operativo deve essere aggiornato alla versione Android 12 o successive, bisogna avere accesso root, deve essere scaricata l’ultima versione beta di Google e poi è necessario installare l’app GMS Flags con autorizzazione di root. Se si posseggono tutte queste caratteristiche, allora si può continuare a procedere.

Per installare il pulsante bisogna accedere all’app GMS Flags, passando successivamente alla scheda “Search”. Una volta aperta, l’utente deve cercare l’app Google nell’elenco e ciccarla, per poi selezionare il pacchetto “com.google.android.libraries.search.googleapp.user#com.google.android.googlequicksearchbox”. Nel campo di testo va poi inserito “work_gemini_search_tab”, “enable_search_tabbed_gemini” e “enable_search_tabbed_gemini_unification”, salvando infine le modifiche. Non abbiamo ancora finito, ultimo sforzo!

Bisogna inoltre andare nelle Impostazioni del telefono, quindi nelle App e selezionare Google, premere “Spazio di archiviazione e cache” e successivamente “Cancella dati archiviati”. Alla fine, si deve Forzare l’interruzione dell’app e riavviarla. Seguendo questi specifici passaggi, si potrà così testare la nuova funzione su Android.