Con l’arrivo del mese di Aprile, si apre uno scenario di risparmio senza precedenti grazie alle imperdibili offerte proposte da Lidl che questo mese ha deciso di farsi protagonista con tantissimi prodotti alimentari di alta qualità e articoli non food a prezzi convenienti, ideali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti attenti al portafoglio.

Volantino Lidl, tantissime opportunità da non perdere

Le promozioni proposte da Lidl spaziano dall’alimentare all’abbigliamento, offrendo ai consumatori l’opportunità di risparmiare su tantissimi prodotti freschi e genuini. Per esempio a partire da questo mese, sarà possibile approfittare della promozione “Pollice Verde”, con una selezione di piante e fiori di stagione e relativi accessori. Perfetti per dare un tocco di colore e freschezza ai propri spazi verdi. Ma le sorprese non finiscono qui. Per chi è alla ricerca di abbigliamento per le attività all’aperto, è possibile approfittare di sconti imperdibili sulla linea di scarpe e capi sportivi, permettendo di rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. In più, non mancano alcune occasioni disponibili sulla linea Parkside, con accessori per il fai-da-te come la sega a nastro in offerta. Tutte soluzioni che rendono la famosa catena di supermercati la meta ideale anche per gli amanti del bricolage e del giardinaggio.

Viaggia con Lidl

Ma le promozioni non si limitano solo all'alimentare e all'abbigliamento, con il catalogo LidlViaggi, è possibile prenotare pacchetti viaggio a prezzi mozzafiato. Con due cataloghi disponibili, uno per i viaggi prenotabili da subito e l'altro dedicato alle "Vacanze da sogno per la tua estate", i clienti avranno l'imbarazzo della scelta tra destinazioni marittime, montane e tour organizzati in varie parti del mondo. Grazie al codice sconto del 10% sugli hotel listati nella brochure, è possibile rendere ancora più conveniente e accessibile la propria prossima vacanza estiva.