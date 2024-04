NIO sembra pronta a celebrare un traguardo che potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione. La casa automobilistica cinese, grazie alla collaborazione con WeLion, ha dato inizio alla produzione di massa delle sue batterie a stato semi–solido da 150 kWh. La produzione è già partita in Cina e questo significa che le nuove batterie potrebbero arrivare già questo trimestre. Le celle al litio di NIO si presentano molto più sicuro e con una maggiore densità energetica alimentare per i veicoli elettrici di NIO.

NIO investe nelle batterie con WeLion

NIO ha investito parecchio per la produzione delle batterie a stato solido, grazie anche alle collaborazioni con alcuni importanti produttori come CATL e WeLion. Al momento della presentazione del modello ET7 nel 2021, NIO ha scelato un nuovo pacco con 150 kWh equipaggiato con batterie a stato semi-solido di WeLion.

Nel 2023 WeLion ha consegnato per NIO, senza intoppi, le celle a stato solido da 360 Wh/kg di densità elettrica. Inoltre, è prevista la consegna delle celle in grandi quantità entro il mese di aprile del 2024.

Considerando quanto dichiarato finora sulla produzione di massa delle batterie a stato semi-solido, sembra che la promessa possa essere considerata mantenuta. Un recente post su Weibo ha evidenziato che il primo pacco batteria da 150 kWh è uscito dalla catena di montaggio. E non solo. Sembra che le celle a stato semi-solido di WeLion siano già state testate in alcune stazioni di cambio batterie. Queste sono situate nelle città di Chengdu e Shanghai.

Attualmente, le stazioni di NIO che si occupano di scambio batterie per auto elettriche utilizzano modelli da 75 o 100 kWh di capacità. Se effettuiamo un confronto non è difficile comprendere immediatamente che le nuove celle a stato semi-solido presentino un’autonomia decisamente maggiore per tutti i conducenti che decidono di procedere con lo scambio. Inoltre, i tempi di sostituzione offerti sono davvero molto bassi. NIO, grazie alle sue stazioni, sempre più famose, è in grado di fornire una batteria che sia completamente carica in circa 5 minuti. Il tutto senza l’intervento umano.