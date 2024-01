Lidl, il nuovo volantino con tecnologia a prezzi ASSURDI

Stando a quanto riportato, sarà davvero difficile fare meglio di quanto ha fatto Lidl nella generazione del suo nuovo volantino. L’azienda ha deciso di mettere in difficoltà i grandi colossi soprattutto sul piano dell’elettronica, proponendo qualche prodotto di un certo livello.

Come si può notare dalle prime pagine i prezzi sono molto interessanti ma riguardano i prodotti alimentari e di certo i nostri lettori mirano ad altro. Lidl ovviamente dà modo a tutti di beneficiare di offerte clamorose anche per quanto riguarda il mondo degli elettrodomestici e degli utensili da lavoro, proprio come annunciato in precedenza.

Lidl presenta un volantino pieno di sconti, ecco quelli sugli utensili da lavoro ma non solo

In primo luogo il primo prodotto da acquistare assolutamente visto il prezzo, è la macchina sigillasacchetti sottovuoto. Tale dispositivo, molto utile per conservare i cibi senza farli andare a male è arrivato oggi da Lidl con un prezzo ottimo che corrisponde a soli 19,99 €. Ci sono ovviamente anche altri prodotti in sconto come ad esempio il bollitore elettrico che costa solo 19,99 € o il frullatore a immersione che costa 19,99 €.

Fate molta attenzione poi anche al tostapane, oggi disponibile per soli 19,99 €. Detto questo, è il momento di passare all’area che Lidl riserva agli utensili da lavoro, quelli del celebre marchio Parkside. Qui sarà possibile trovare infatti una vasta selezione di prodotti, a partire dal trapano fino ad arrivare ad un set di cacciaviti. Non manca poi la sezione dedicata ai viaggi, dove si possono trovare alloggi in tutta Italia a prezzi vantaggiosi.