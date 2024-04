Canone Rai ABOLITO come il bollo auto: il modo per non pagare queste tasse

Volete evitare di pagare il canone Rai e il bollo? Sappiate che sono due situazioni totalmente diverse ma ugualmente evitabili. Esistono infatti delle categorie che in entrambi i casi possono ricevere l’esenzione, ma devono persistere canoni (non quelli Rai) ben precisi.

A poter permettersi di non pagare il canone Rai e sono purtroppo solo alcuni utenti che fanno parte di determinate categorie. In primo luogo, tra coloro che possono evitare questa tassa, ci sono i sessantacinquenni o coloro che hanno superato quest’età. È necessario però che abbiano anche un reddito inferiore alla somma annua di 8000 €.

L’altra categoria che può evitare il canone Rai è quella delle persone che non hanno in casa una televisione o una radio che possano ricevere i canali nazionali. L’esenzione spetta anche ad alcuni militari e a persone con disabilità.

La questione cambia profondamente per quanto riguarda il bollo auto che invece è una tassa amministrata dalle regioni.

Anche il bollo si può evitare ma solo per alcune persone: ecco come

Durante gli ultimi anni gli utenti hanno fatto veramente di tutto pur di provare ad evitare di pagare il canone Rai e il bollo auto ma non ci sono riusciti. Sono arrivate però delle leggi che hanno disciplinato in maniera diversa soprattutto questa seconda imposta, di natura diversa rispetto al canone.

Il bollo auto, tassa che viene pagata in maniera differente in ogni regione e in base alla cilindrata del proprio veicolo, può essere evitato. Fino a poco tempo fa ad essere esenti erano solo coloro che avevano la legge 104 o un veicolo storico a disposizione. Da quando sono arrivate le nuove auto elettriche ed ibride, la situazione è cambiata.

Per le auto ibride ci sono delle agevolazioni, mentre le auto elettriche invece non pagano il bollo auto. In Lombardia e in Piemonte l’esenzione vale per sempre mentre nelle altre regioni per i primi cinque anni.